Biocorp : Après Sanofi, Biocorp signe un accord avec Roche dans le suivi du diabète

(BFM Bourse) - Après un premier accord industriel pour sa technologie Mallya conclu l'an dernier avec Sanofi, le groupe puydômois signe un accord de distribution avec Roche Diabetes Care France, numéro 1 sur le marché français des solutions d'auto-surveillance de la glycémie pour les patients atteints de diabète. En Bourse, l'action Biocorp enregistre un nouveau sommet historique.

La séquence favorable sur prolonge pour Biocorp, fabricant de dispositifs médicaux de plus en plus axé sur la santé connectée. Après avoir dépassé lundi pour la première fois les 100 millions d'euros de capitalisation en clôture (seuil banal pour certaines biotechs n'ayant que des promesses à faire valoir, apparemment plus difficile à atteindre pour des medtechs déjà génératrices de revenus), la société voit son cours de Bourse accélérer de 10,28% à 27,90 euros vers 10h30 mardi après la signature d'un accord avec la filiale française du géant helvète Roche.

Cet accord prévoit que Roche Diabetes Care France distribuera aux pharmacies d’officine en France le dispositif Mallya, un capteur intelligent compatible avec la majorité des stylos d’injection d’insuline, jetables comme réutilisables. À l'avenir, Mallya sera également intégré à l’écosystème Roche Diabetes, composé des lecteurs de glycémie Accu-Chek et de solutions digitales destinées à une meilleure prise en charge du patient. En France, près de 60.000 personnes souffrant de diabète utilisent régulièrement l'appli Gluci-Chek, qui réunit trois fonctionnalités majeures pour la gestion personnalisée de la maladie : un outil de calcul des glucides avec visualisation des portions dans l’assiette, un journal d’auto-surveillance glycémique et une visualisation graphique des résultats glycémiques.

Grâce à Mallya, expliquent Roche et Biocorp dans leur communiqué, le patient n’aura plus à reporter manuellement les doses d’insuline injectées puisque, une fois le capteur appairé à l’application Gluci-Chek, la remontée des données se fera automatiquement et s’affichera dans le journal d’auto-surveillance glycémique - ceci quel que soit la marque de stylo injecteur.

Un "potentiel commercial considérable"

"La signature de cet accord avec Biocorp représente une étape fondamentale dans le développement de notre écosystème pour améliorer la prise en charge des patients diabétiques et leurs échanges avec les professionnels de santé. Grâce à une technologie aussi innovante que Mallya, nous pourrons proposer prochainement une offre unique pour un suivi médical optimal intégrant les données de glycémie de nos lecteurs via Gluci-Chek et les données d’insuline automatiques via Mallya", a souligné Frédéric Jacquey, président de Roche Diabetes Care France.

De son côté le directeur général de Biocorp Éric Dessertenne a rappelé que Roche devenait, après Sanofi, "le deuxième géant de l’industrie pharmaceutique à intégrer au sein de son offre commerciale notre dispositif connecté Mallya pour un suivi optimal des patients diabétiques". Et d'ajouter : "Ce nouvel accord structurant vient confirmer les ambitions présentées à l’ensemble de nos actionnaires début 2020 sur le marché de la digitalisation du diabète et le potentiel commercial considérable de Mallya. Avec un partenaire du calibre de Roche, nous sommes confiants sur le fait que de très nombreuses personnes diabétiques pourront profiter rapidement des bénéfices réels offerts par Mallya sur le monitoring sécurisé de leur prises quotidiennes d’insuline".

Les conditions financières de l'accord n'ont pas à ce stade été divulguées.

