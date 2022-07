CAC 40 : Le maître mot reste la prudence

(BFM Bourse) - Lundi, le CAC 40 a encore grignoté quelques points avec une hausse de 0.33%, Le maître mot serait la prudence ou plutôt une envie prudente de croire à un environnement économique moins dégradé que les « experts » le croient. La semaine commence vraiment aujourd’hui avec de très nombreux résultats, ceux de Michelin ou de LVMH pour ne citer que ses deux géants français. Il faudra suivre aussi de d’Alphabet (maison mère de Google et l’indice de confiance du consommateur. Hier, le Nasdaq a continué de se replier avec des taux qui se tendent.



La séance pourrait continuer d’être assez attentiste. En effet, la FED va se réunir pour deux jours à partir de ce mardi. Ainsi, elle rendra sa décision mercredi sur ses taux qu’elle devrait augmenter de 0.75 point de base. Certains évoquent même « un coup de poing sur la table » avec une hausse de 1% tant l’inflation galope voir s’envole.



Ceci aurait des conséquences sur la vigueur du Dollar lequel pénalise nombre de valeurs américaines exportatrices. Ceci pourrait donc affecter les résultats présents et à venir. Côté valeurs, on peut donc s’attendre à beaucoup de volatilité.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40, baromètre de référence, aussi imparfait soit il, de la Bourse de Paris, est au-dessus des 6200 points mais il pourrait revenir en deçà de ce seuil. On surveillera attentivement les 6130 points. Une cassure de ce seuil remettrait en cause l’envie prégnante des acheteurs d’occuper le terrain et d’endiguer le pessimisme qui régnait au printemps et en ce début d’été.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est baissière sur l'indice CAC 40 à court terme. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6130 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6500.00 Support(s) : 6180.00 / 6130.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime