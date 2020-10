CAC 40 : Le couvre-feu ne suffisait pas, la France se remet sous cloche

(BFM Bourse) - Les marchés comme le reste de l'opinion s'y étaient préparés, et le chef de l'Etat français E. Macron l'a confirmé hier lors d'une allocution télévisuelle: la France va se confiner de nouveau, à partir de ce soir. Un confinement qui sera un peu assoupli en comparaison avec le premier, dans le sens où, en particulier, les écoliers, collégiens et lycéens continueront de prendre le chemin de leurs établissements scolaires chaque jour. Le BTP et les usines continueront leurs activités.

Le Président a brandi la carte de la peur pour justifier la mesure de confinement, en extrapolant le chiffre de 400 000 décès potentiels de la Covid-19 sans action ferme et immédiate. Mme Merkel, de son côté, a opté pour un confinement partiel. Les deux principales puissances économiques de la Zone Euro achèvent donc de mettre de nouveau l'Europe sous cloche, et les marchés tremblent. Hier le CAC 40 a perdu 3,37% à 4 571 points, dans des volumes en nette accélération. Et le DAX a plongé de 4,17% à 11 560 points.

L'identification sectorielle des dossiers ayant le plus souffert, depuis le début de cette semaine noire rappelle anxieusement le mois de mars, avec une prépondérance de l'automobile et des équipementiers, de l'immobilier, des services pétroliers, des cycliques au sens large, des services aux entreprises. On citera, sans exhaustivité Renault (-7,96% à 20,935 euros), Faurecia (-7,80% à 33,20 euros), Klepierre (-6,75% à 10,645 euros), Vallourec (-6,52% à 11,908 euros), Eramet (-8,80% à 21,88 euros), SPIE (-6,48% à 13,13 euros), ELIOR (-5,24% à 3,222 euros), ou encore ELIS (-5,16% à 9,645 euros).

Hagards, les marchés vont se tourner vers Mme Lagarde, Présidente de la Banque Centrale Européenne, qui achève ce jeudi une nouvelle réunion de Conseil des Gouverneurs. Mais la marge de manoeuvre est ténue...

"Le ton de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) du 29 octobre devrait être résolument pessimiste. La BCE devrait souligner la dégradation des perspectives macro-économiques du fait des nouvelles restrictions liées à l'aggravation de la crise sanitaire, et ses inquiétudes face à un possible double-creux (double dip) pour la croissance." anticipe Franck Dimier (Allianz), qui complète: "Il est probable que l'extension du PEPP provoque des débats internes au conseil des gouverneurs de la BCE. De fait, l'ancien clivage entre colombes et faucons a refait surface. Christine Lagarde, qui privilégie la recherche du consensus, aura fort à faire pour trancher un débat, déjà ancien, sur le risque de voir qualifier une politique d'achat d'emprunts d'Etats encore plus agressive comme un financement monétaire des déficits publics, prohibé par les traités."

Au chapitre statistique mercredi, deux chiffres au-delà des attentes à signaler outre Atlantique: la balance commerciale des biens pour le mois de septembre, qui a vu son déficit mensuel se réduire, et les stocks des grossistes en données préliminaires pour le mois de septembre, dont la contraction, en tant qu'indicateur avancé, a agréablement surpris. En revanche, la progression surprise des stocks de brut, largement supérieure aux attentes, à +4.3 Millions de barils la semaine passée, a déçu.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont subi des dégorgements nourris mercredi, dans des volumes forts, à l'image du Dow Jones (-3,43% à 26 519 points) ou du Nasdaq Composite (-3,73% à 11 0004 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 3,53% à 3 271 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1750$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 37.50$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité les données avancées du PIB T3 aux Etats-Unis, à 13h30, ainsi que les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. A suive à 13h45 l'issue du Conseil des Gouverneurs de la BCE, avec la décision de politique monétaire

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel et suivi les éléments techniques que nous proposions hier avant l'ouverture.

La mobilisation à la vente, traduite graphiquement hier par une bougie au corps rouge allongé quasiment sans ombre, techniquement par une accélération des volumes, et psychologiquement par un ciblage sectorielle sélectif (voir plus haut), est désormais dans sa pleine expression, après une dégradation insidieuse tout au long du mois d'octobre. Cette expression n'est pas terminée. En cas de rupture, sur gap préservé des 4 700 points, avec le concours des volumes de transactions, la prochaine cible baissière se dessinerait sur la borne basse du gap du 26 mai, à 4 540 points.

Cette rupture des 4 700 points est pleinement validée, avec une validation par la puissance des volumes, et sur gap très ample, non contesté. L'indice phare parisien retrouve donc une bande de travail inédite depuis la fin du mois de mai, entre 4 370 et 4 700 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 4700.00 points.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 9K33S est adapté.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 4700.00 / 5000.00 / 5132.00 Support(s) : 4540.00 / 4368.00 / 4150.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime