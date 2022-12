CAC 40 : La volatilité est intense autour des 6 550 points

(BFM Bourse) - Soutenu par un indicateur de confiance du consommateur américain, et par les résultats d'entreprises à valeur de baromètre (Nike, FedEx), le marché parisien a emboîté le pas de Wall Street hier, pour finalement clôturer en hausse très nette de 2%, à 6 580 points.

LA publication statistique de la séance mercredi était sans nul doute l'indice de confiance des consommateurs américains (Conference Board), indicateur à fort impact en cas d'écart au consensus, pour une économie où structurellement, l'essentielle de la création de richesse dépend de la consommation intérieure. Et écart au consensus il y eut, puisque l'indicateur est ressorti en hausse très vive à 108,3 points, contre une cible à 101,0 points.

"La confiance des consommateurs a rebondi en décembre, inversant des baisses consécutives en octobre et novembre pour atteindre son plus haut niveau depuis avril 2022 », a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board. "Les indices de la situation actuelle et des attentes se sont améliorés en raison de l'opinion plus favorable des consommateurs concernant l'économie et l'emploi. Les anticipations d'inflation ont reculé en décembre à leur plus bas niveau depuis septembre 2021, les récentes baisses des prix de l'essence étant une impulsion majeure. Les intentions de vacances se sont améliorées, mais les plans d'achat de maisons et d'appareils électroménagers coûteux se sont encore refroidis. Ce changement dans la préférence des consommateurs des articles coûteux aux services se poursuivra en 2023, tout comme les vents contraires de l'inflation et des hausses de taux d'intérêt."

Côté valeurs, Interparfums a gagné 6,48% à 55,90 euros après avoir annoncé un accord de licence avec la marque Lacoste. Mais c'est Valneva qui a pris la tête du SBF 120 avec un gain de 7,2%. Figeac Aero est remonté de 2,4% après avoir enregistré une forte croissance et réduit sa perte nette au premier semestre de son exercice décalé 2022-2023.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont progressé dans des proportions équivalentes, à l'image mercredi du Dow Jones (+1,60% à 33 376 points) et du Nasdaq Composite (+1,54% à 10 709 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,49% à 3 878 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0640$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77.60$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, les données finales du PIBT4 américain, ainsi que les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage outre Atlantique, à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice tricolore a tracé en une séance l'intégralité de l'amplitude de la figure de consolidation au-dessus des 6 550 points, dont l'intégrité a été menacée. La clôture jeudi 15/12 s'est faite très proche des points bas de séance, et la puissance des volumes est venu apporter du crédit à l'option d'une rupture, à terme de ce seuil. Première tentative vendredi, avec validation par les volumes. Si la fédération sectorielle n'est pas encore au rendez-vous, le signal technique envoyé est clairement négatif. Dans l'immédiat, le pullback mercredi doit être infirmé ou confirmé pour envoyer un quelconque signal exploitable.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6740.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6740.00 / 6823.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime