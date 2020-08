CAC 40 : La préservation des 5 000 points est l'enjeu technique majeur de la semaine

(BFM Bourse) - A l'issue d'une séance marquée par une ouverture en gap haussier, suivie d'une mobilisation du camp acheteur de son début à sa fin, l'indice CAC 40 est parvenu à clôturer légèrement au-dessus des 5 000 points, seuil qui s'affirme, sur les plans comportementaux et techniques, comme un niveau majeur. Au final, l'indice phare parisien aura gagné 2,28% lundi à 5 007 points, retraçant l'ensemble des pertes subies tout au long de la semaine passée, dans un marché qui a digéré les PMI décevants en Europe, publiés en fin de semaine dernière, et qui a accueilli avec enthousiasme de nouvelles informations sur le front de la recherche anti Covid (traitement et vaccin).

L'autorisation d'urgence délivrée dimanche par l'agence américaine du médicament à un traitement expérimental de cas graves du Covid-19, sous forme de transfusion de plasma sanguin de personnes récemment guéries, suscite en effet un regain d'espoir du côté des investisseurs. Outre l'annonce de la FDA, amplement relayée par Donald Trump, les opérateurs ont aussi soupesé l'hypothèse d'une mise sur le marché accélérée du vaccin co-développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford sous la pression de l'administration actuelle, qui souhaiterait que cette étape intervienne avant l'élection du 3 novembre...

Une confirmation d'une reprise de contact entre les délégations chinoises et américaines sur les sujets commerciaux bilatéraux, après le report sine die, lors de la dernière tentative au coeur du mois d'août, est de nature à rassurer les intervenants, même sans aucune garantie sur la teneur de ces échanges...

Les investisseurs seront par ailleurs attentifs à la rencontre en fin de semaine des grands Argentiers de la planète, traditionnel symposium de Jackson Hole, qui se tiendra en visioconférence, exceptionnellement cette année, en raison de la crise sanitaire...

Au chapitre statistique, rien de consistant à se mettre sous la dent lundi, des deux côtés de l'Atlantique. L'agenda se densifie nettement en revanche dès ce mardi (voir plus bas, ainsi que l'agenda complet).

Côté valeurs, un certain nombre de cycliques, celles là même qui avait lourdement souffert au coeur de la crise boursière de mars, faisaient parler lundi leur fort effet d'amplification (Bêta), en surperformant le marché, à l'image sans exhaustivité, d'Eiffage (+4,15% à 81,28 euros), Société Générale (+4,19% à 13,838 euros), Spie (+4,21% à 13,86 euros), Airbus (+4,37% à 72,10 euros), Schlumberger (+4,81% à 16,35 euros), TechnipFMC (+5,00% à 6,756 euros) et Renault (+6,38% à 24,505 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont commencé la semaine dans de bonnes dispositions, à l'image du Dow Jones (+1,35% à 28 308 points) ou du Nasdaq Composite (+0,60% à 11 379 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1% à 3 431 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1810$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 42.50$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h00, et l'indice de confiance des consommateurs américains (Conference Board) à 16h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mercredi 26 août.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La formation de harami baissier, que nous pressentions pour la séance de mercredi 12, s'est finalement concrétisée jeudi 13, après extension haussière au-dessus du seuil psychologique et graphique des 5 000 points. Nous précisions vendredi 14 que "toute rupture de ce seuil avec transformation de la bougie hebdomadaire viendrait envoyer un signal d'alerte." L'alerte se déclencherait de nouveau très rapidement en cas de nouvelle clôture sous les 5 000, surtout en données hebdomadaires. Dans l'immédiat, la base de travail va demeurer une zone entre 5 000 et 5 130 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5132.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 1R82S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5132.00 / 5509.00 Support(s) : 5000.00 / 4770.00 / 4691.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime