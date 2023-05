CAC 40 : La Fed sur le grill

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Au lendemain d'un long weekend, l'indice CAC 40 a amorcé un mouvement de reflux (-1,45% à 7 383,20 points), à l'approche de rendez-vous monétaires importants. La Fed achève ce mercredi son Comité de politique monétaire, et la BCE fera de même, avec son Conseil des Gouverneurs, demain. Les opérateurs sont moins enclins à la prise de risque en l'absence de confirmation d'un dégonflement de l'inflation.

Si l'inflation américaine a ralenti à 4,2% sur un an en mars contre 5,1% en février, la composante sous-jacente (hors énergie et alimentation) a crispé les investisseurs. L'inflation "core" progresse sur un mois, de +0,,3% et ralentit moins que prévu sur un an, à 4,6% contre 4,7% en mars et 4,5% anticipé par les économistes sondés par le Wall Street Journal. Sur le Vieux Continent, l'inflation est également restée élevée au sein des pays de la zone euro. En France par exemple, elle a rebondi à 5,9% sur un an en avril, après avoir ralenti à 5,7% en mars, selon une première estimation publiée par l'Insee. Selon les tout derniers chiffres publiés hier matin par EuroStat, l'inflation core atteint 5.6% en données annualisées, pour le mois d'avril.

"Le cycle de resserrement monétaire semble entrer dans sa dernière phase avec au cours des prochains mois les derniers tours de vis de la part des banques centrales (BCE, Fed, BoE)", pour Romane BALLIN, gérante obligataire chez AURIS Gestion, qui relève de la "prudence", face à de "nombreuses incertitudes", parmi lesquelles "l'absence d'accord au Congrès sur un relèvement du plafond de la dette publique", le stress bancaire américain, et la dégradation de la note souveraine de la France par Fitch.

Pour l'issue du FOMC ce soir, un nouveau tour de vis de 25 pdb est quasiment acquis. L'enjeu est de savoir si la Fed engagera par la suite une longue pause. "La Réserve Fédérale devrait procéder à une dernière hausse de son taux de 25 points de base avant une période stabilité pendant plusieurs mois", anticipe Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé d'Amplegest. "L’inflation n’est pas encore jugulée et reste toujours un sujet de préoccupation. Mais, d’une part il faut laisser maintenant le temps aux précédentes hausses de taux d’agir et, d’autre part, de nouvelles hausses prochaines pourraient engendrer de nouveaux stress bancaires que la Réserve Fédérale veut éviter. Nous pensons donc à un statu quo après ce dernier relèvement probable", poursuit le gérant.

Côté valeurs, Sanofi (-2,8%) a pâti d'une dégradation de conseil à la vente de la part de Deutsche Bank. Sur les plus petites capitalisations, Vilmorin a bondi de plus de 45%, le cours du semencier se calant sur le prix de l'offre publique d'achat de son actionnaire majoritaire en vue de son retrait de la cote. Par ailleurs, le reflux des cours du brut a pénalisé des dossiers (para)pétroliers comme Schlumberger (-3,96%), TotalEnergies (-5,07%), ou Vallourec (-5,72%).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-1,08% à 33 684 points) ou du Nasdaq Composite (-1,08% à 12 080 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,16% à 4 119 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1020$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, le taux de chômage en Zone Euro à 11h00, et pour les Etats-Unis, les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi à 14h15, l'ISM services à 16h00, les stocks de brut à 16h30, la décision de politique monétaire à 20h00 et la conférence de presse de la Fed à 20h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare tricolore a terminé mardi sur les points bas de séance, exactement sur la borne haute du gap haussier du 11 avril, en sursis. Sous ce gap une zone proche des 7 235 points est dans le viseur. Au-dessus, une "latéralisation" sous les sommets historiques se profile.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7585.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7234.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 / 8000.00 Support(s) : 7234.00 / 7088.00 / 7015.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime