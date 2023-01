CAC 40 : La confrontation entre acheteurs et vendeurs s'accentuent à court terme

(BFM Bourse) - Résistant aux tentations pourtant légitimes de prises de profits à ce stade, le CAC 40 est parvenu à boucler une nouvelle séance dans le vert hier, grappillant 0,26% à 7 050 points, avec l'appui de la Value, à l'instar de dossiers comme Vinci (+1,59% à 104,54 euros), Société Générale (+1,62% à 25,095 euros), Veolia Environnement (+1,64% à 27,26 euros), Engie (+2,79% à 12,962 euros), ou encore Publicis (+2,96% à 64,08 euros).

"Les marchés sont repartis à la hausse depuis le début de cette année, sous l'effet conjugué de la réouverture de l’économie chinoise, de la chute des prix de l'énergie et du ralentissement de l'inflation. Les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie s’en trouvent accrus, ainsi que ceux d’une baisse significative de l'inflation et des taux d'intérêt", peut on lire dans une note stratégique du BlackRock Investment Institute. "Les marchés restent toutefois vulnérables aux mauvaises surprises et ne semblent pas totalement préparés à l’arrivée des récessions."

Côté statistiques, les opérateurs auront apprécié les indices d'activités PMI (enquêtes auprès des directeurs d'achats) en ce qui concerne les toutes premières estimations pour le mois en cours. La composante industrielle allemande, à traditionnel fort impact, est même repassée au-dessus de la barre des 50 points, qui sépare pour rappel, une contraction d'une expansion du secteur considéré. Passage au-dessus des 50 également à signaler pour la composante services de l'ensemble de la Zone Euro.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence, a apporté les éclairages suivants sur les données brutes de l'enquête: "Les chances de voir la zone euro échapper à une récession semblent se préciser, les dernières données PMI flash mettant en évidence une stabilisation de l'économie de la région en janvier. La contraction pourrait en effet avoir culminé en octobre, lorsque les craintes relatives à une crise énergétique ont commencé à s'estomper, grâce notamment à la baisse des prix, elle-même favorisée par des températures particulièrement clémentes et des aides gouvernementales généreuses."

Des indicateurs équivalents auront également dépassé leurs cibles outre Atlantique, en restant toutefois à bonne distance sous les 50 points. En revanche, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond a confirmé ses oscillations nerveuses, en replongeant en territoire négatif à -11, manquant complètement les attentes.

Côté valeurs, Dassault Aviation a terminé en baisse de 4,22% à 158,70 euros, pâtissant d'une dégradation d'Exane BNP Paribas à "neutre" contre "surperformance" auparavant. Carmat a perdu 3,4% après avoir dévoilé ses premiers objectifs financiers et annoncé viser le seuil de rentabilité en 2027. Arcure a accéléré le pas (+7,9%) et profite toujours de son point d'activité annuel révélant une croissance à deux chiffres en 2022.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en ordre dispersé mardi, le Dow Jones grappillant 0,31% à 33 733 points, et le Nasdaq Composite reculant de 0,27% à 11 334 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a fini sur une note étale à 4 016 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0900$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80.20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare tricolore a amorcé jeudi 19/01, sur bougie au corps rouge allongé, sans ombre, une légitime phase de correction, limitée en valeur absolue, au regard de l'avancée initiale depuis le début de l'année. L'amplitude de cette phase de prises de profits servira de cadre à une figure de consolidation à venir. On notera l'accroissement de l'écart, à ce stade, entre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), et sa consœur à 50 jours (en orange), à biais haussier marqué. Un message haussier de fond, donc, qui peut être momentanément brouillé par des tentations accrues de prises de profits.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

