Arcure : La solution pour détecter les piétons d'Arcure monte en puissance aux Etats-Unis

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la détection de la sécurité des engins industriels affiche une croissance à deux chiffres, portée par la progression de l'activité aux Etats-Unis et la sortie de nouveaux produits. Pour 2023, Arcure compte répliquer la dynamique imprimée sur les deux derniers exercices.

Objectif atteint pour Arcure. Pour pour la deuxième année consécutive, le spécialiste de la détection de la sécurité des engins industriels affiche une croissance à deux chiffres.

Arcure a dévoilé en fin de semaine dernière un chiffre d'affaires 2022 au niveau "historique" de 13 millions d'euros, soit une progression de 24,9% sur un an et 17,3% à taux de change constant. En 2021, l'entreprise avait enregistré un chiffre d'affaires en progression de 33% à 10,4 millions d'euros, franchissant ainsi pour la première fois de son histoire le cap des 10 millions d'euros de revenus annuels.

Le plus gros de la performance annuelle de la société a ainsi été réalisé sur la deuxième partie de l'année 2022, avec des ventes en forte hausse de 44,9%. Cette reprise en trombe de l'activité sur la période a ainsi permis à Arcure d'effacer la contreperformance du premier semestre. Sur les 6 premiers mois de 2022, la croissance du groupe a été bridée à +3,4% en raison de difficultés d'approvisionnement de certains composants électroniques, occasionnant ainsi des décalages de livraison.

Outre cet effet de rattrapage, Arcure a également bénéficié d'un apport d'argent frais. En juin 2022, le groupe avait récolté 6 millions d'euros à l'occasion d'une levée de fonds, dont 2 millions d'euros ont été levés via la plateforme PrimaryBid.

Ces nouveaux moyens permettront à Arcure d'accompagner ses ambitions de "croissance rentable", avec un objectif de doublement de son chiffre d'affaires à l'horizon 2024. Aussi, le groupe a pu rapidement intensifier son déploiement aux États-Unis avec le lancement de la commercialisation à grande échelle du Blaxtair Origin, sa solution la plus avancée de détection de piétons pour prévenir les accidents avec les engins. Le système développé par Arcure repose sur une caméra stéréoscopique (ou œil intelligent) produisant des images 3D et une intelligence artificielle capable de les analyser instantanément. Le but: stopper la machine en cas de danger pour un piéton.

Les Etats-Unis, un réservoir de croissance pour Arcure

L'expertise d'Arcure a également traversé l'océan Atlantique. Le groupe rappelle avoir renforcé l'an dernier ses équipes aux États-Unis. L’intensification des actions entreprises par Arcure outre-Atlantique a été payant. Le groupe est ainsi parvenu à doubler son chiffre d'affaires dans le pays (+110,9%) qui devient d'ailleurs le premier contributeur au chiffre d'affaires, avant la France.

Arcure rappelle avoir été sélectionné en avril 2022 par deux industriels américains, un leader mondial de l'agro-chimie et un équipementier automobile de premier rang, pour équiper leurs flottes de chariots élévateurs aux États-Unis avec au total plus de 1000 Blaxtair. À titre indicatif, le volume de ventes du Blaxtair depuis son lancement s'élève à ce stade à environ 15.000 exemplaires, dans 30 pays.

Une accélération des commandes pour Blaxtair Origin

Ce niveau d'activité qualifié de "soutenu", autorise Arcure à confirmer son objectif d'améliorer "sensiblement" sa rentabilité sur l'exercice 2022. Pour l'année en cours et la suivante, la société anticipe la poursuite de l'activité commerciale à un niveau très soutenu. Arcure table ainsi sur une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires ainsi que sur un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros à horizon 2024, soit un doublement par rapport au niveau de 2021.

"La progression de l'activité sera portée par la demande solide des grands comptes industriels et des constructeurs d'engins, en France mais aussi à l'international, en particulier aux États-Unis, qui devraient poursuivre leur dynamique de forte croissance" indique Arcure.

Le spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement d’image pour l’industrie compte bénéficier d'une accélération des prises de commandes de Blaxtair Origin, commercialisé depuis le second semestre 2022 et qui devrait devenir en 2023 le premier contributeur au chiffre d'affaires.

Cette nouvelle version du Blaxtair offre des performances supérieures au modèle d'origine (distance, postures, évolutivité, etc.), une connectivité native et un encombrement très réduit, élargissant la taille de son marché. Avec Blaxtair Origin, Arcure entend accroitre, à moyen terme, le nombre de Blaxtair installés par machine ainsi que les revenus récurrents de service associés et augmenter significativement la marge brute de la société.

A la Bourse de Paris, Arcure progresse encore de 5,7% vers 15h30 après avoir gagné près de 17% peu avant l'heure du déjeuner. Le titre avait déjà progressé de 8,6% en fin de semaine passée, les investisseurs avaient apprécié le point d'activité 2022 d'Arcure tout comme ses perspectives pour 2023 et au-delà.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse