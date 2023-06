CAC 40 : L'inflation, le sparadrap du Capitaine Haddock

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

A l'approche d'échéances monétaires importantes (FOMC de la Fed et Conseil des Gouverneurs de la BCE), le marché se tend, à l'aune de la persistance de l'inflation dans les principaux pôles économiques de la planète. Les tensions sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis, la décision de l'Arabie Saoudite de réduire le mois prochain sa production de 1 million de barils par jour, et la décision cette nuit par la Banque d'Australie de donner un nouveau tour de vis monétaire pèsent... Tout comme les propos tenus par Christine Lagarde, Présidente de la BCE.

Selon des propos rapportés par l'agence Reuters la banquière centrale a estimé ne pas voir actuellement "de preuve tangible" que l'inflation sous-jacente (hors prix de l'énergie et alimentaires) avait atteint "un pic". Les pressions sur les prix restent par ailleurs "élevées", a-t-elle ajouté, s’exprimant lors d’une audition devant des députés européens.

Au chapitre statistique, les opérateurs ont pris connaissance d'indicateurs d'activité "PMI" pour les services, en données finales pour mai, un peu moins optimistes qu'en première estimation. Ce PMI (pour Purchasing Managers Index) ressort 55,1 pour l'ensemble de la Zone Euro et à 57.2 pour l'Allemagne. Outre Atlantique, l'ISM Services a déçu, plongeant en direction des 50 points (à 50,3). Rappelons qu'en-deçà du seuil des 50 points, par construction, le score évoque une contraction du secteur considéré.

Côté valeurs, le luxe a connu une séance difficile, pâtissant probablement de prises de bénéfices. Les actions LVMH, Hermès et Kering ont cédé toutes trois entre 0,9% et 2%. Hors CAC 40, Eramet a échappé à la pression baissière (+2,6%), le titre a profité de l'initiation de couverture de Stifel à l'achat. Le bureau d'études voit des perspectives prometteuses pour le groupe minier et métallurgique profondément restructuré. Du côté des petites capitalisations, Transgene a bondi de 22% après la publication des résultats positifs pour son vaccin contre un cancer lié au HPV.

De l'autre côté de l'Atlantique, le rouge a dominé lundi, même si les poids lourds de la tech ont fait de la résistance. Le Dow Jones a perdu 0,59% à 33 562 points, dans l'attente fébrile de l'annonce d'un plan de soutien à l'économie chinoise. Le Nasdaq Composite a symboliquement abandonné 0,09% à 13 229 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,20% à 4 273 points.

"Le gouvernement chinois travaillerait sur un nouveau plan de soutien à son secteur immobilier afin de booster la croissance économique", étaiye Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire d'Auris Gestion. "Ces mesures prévoiraient notamment la baisse dans certains quartiers des acomptes lors de l’achat, la baisse des commissions sur les transactions ou encore l’assouplissement des restrictions pour les achats résidentiels. Si ces éléments sont indéniablement des bonnes nouvelles, le chemin est encore long pour les indices chinois après le rebond entamé."

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0730$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,70$.

A l'agenda macroéconomique ce mardi, l'indice PMI de la construction au Royaume-Uni à 10h30. Déjà publiée, à 08h00, la dynamique des commandes à l'industrie allemande a fortement déçu pour le mois d'avril, manquant complètement les attentes, en se contractant de 0,4%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici les éléments techniques que nous présentions vendredi avant l'ouverture:

"La cible baissière intermédiaire que nous identifions, les 7 088 points, a été atteinte. Une réaction de contestation est à prévoir, avec l'appui de dossiers à fort Bêta, sur l'automobile, l'énergie ou la tech. Nous mettons sous surveillance étroite les volumes sur cette réaction, pour en mesurer l'aspect purement technique."

Ces volumes, sans être épais, ont été significativement supérieurs à ceux observés la veille. Par ailleurs, les gains en cours de séance ont été copieux. Enfin la séance de la veille s'est traduite graphiquement par une bougie au corps rouge sans ombre.

Dans ces conditions, la bande de travail actuel est comprise entre les 7 088 points et le gap baissier du 24 mai, dont la borne haute vaut 7 378 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7585.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 / 8000.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime