CAC 40 : L'analyse technique offre une lecture négative à court terme

(BFM Bourse) - Après avoir tracé vendredi une bougie de type marubozu, doublée d'une combinaison en englobante baissière, un harami est venu fragiliser davantage l'historique récent de bougies sur le CAC 40, l'appétit pour le risque étant comprimé par les perspectives d'un maintien, sur l'ensemble de l'année 2023, d'une politique monétaire ferme notamment de la part de la Fed. Par ailleurs, la valeur des taux terminaux des Fed Funds n'est pas encore clairement anticipée. En cause une série de statistiques économiques publiées en seconde partie de la semaine passée. Les PCE (personal consumption expenditures), mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de l'inflation, sont ressortis au-dessus de la cible vendredi (+0,6% en rythme mensuel contre +0,4%). Des chiffres qui viennent se conjuguer avec de nouveaux signes de tensions sur l'emploi (inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sous les 200 000 jeudi) et la consommation (U-Mich et dépenses des ménages vendredi).

"Ces publications font écho aux dernières minutes de la Fed, publiées la semaine dernière, qui ont révélé que plusieurs membres du FOMC s’inquiétaient de la récente baisse des taux et de l’assouplissement des conditions monétaires alors que l’inflation restait, selon eux, encore élevée", analyse Thomas Giudici, responsable de gestion obligataire chez Auris Gestion. "Une pause dans la hausse des taux directeurs ne semble pas non plus à l’ordre du jour, alors que certains membres militaient même pour une hausse de 50 bps lors de la dernière réunion. Ces éléments confirment, selon nous, que les taux directeurs sont amenés à rester élevés plus longtemps que ce qu’anticipe encore le marché même si les anticipations sur le taux terminal de la Fed ont été revues à la hausse de 25 bps sur la semaine. One More Time…"

A noter côté statistiques lundi, le recul sévère des commandes de biens durables outre Atlantique, de 4,5% en janvier en rythme annualisé. Un chiffre pénalisé lourdement par les seuls éléments des équipements de transports.

Côté valeurs, Axa a progressé de 3,40% à 29,38 euros après avoir lancé son programme de rachats d'actions d'un montant maximum de 1,1 milliard d’euros, comme annoncé en marge de ses résultats annuels jeudi dernier. Michelin de son côté, a progressé de 2,74% à 30,205 euros soutenu par un relèvement de conseil à l'achat par la banque Goldman Sachs. Hors CAC 40, Eramet a rebondi de 7,8%, soutenu par Oddo BHF qui a relevé sa mire à 143 euros tout en confirmant son conseil à "surperformance".

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions sont parvenus à grappiller quelques points, tout en clôturant à distance de leurs points hauts respectifs de séance, à l'image du Dow Jones (+0,22% à 32 889 points) et du Nasdaq Composite (+0,63% à 11 466 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,32% à 3 982 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0550$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75.80$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, en priorité, l'indice de confiance des consommateurs américains (Conference Board) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement englobante baissière dans de puissants volumes et harami dans des volumes beaucoup plus discrets, en partie haute de mouvement de momentum haussier, libère un potentiel baissier de court terme, potentiel qui gagnerait en ampleur uniquement en cas de rupture de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consoeur à 20 jours (en bleu foncé).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7422.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6420.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

