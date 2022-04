CAC 40 : Inflation, politique monétaire et géopolitique composent l'équation

(BFM Bourse) - Le CAC 40 (-0,28% à 6 537 points) a terminé la séance de mardi certes dans le rouge, mais à bonne distance de ses points bas de séance, avec le soulagement relatif provoquée par la publication des chiffres de l'inflation américaine. Dans le détail, l'indice des prix à la consommation, en données core (corrigées de l'alimentation et de l'énergie, données hautement volatiles), gagne 0,3% en mars, d'un mois sur l'autre. Voilà pour l'inflation de base. En revanche, en prenant en compte le panier de produits le plus large, la progression mensuelle est de 1,2%, conforme aux attentes.

Après avoir fait une incursion au-delà des 2,83 hier, les rendements des obligations d’État américaines à 10 ans refluent donc en direction des 2,73, sur fond de soulagement après le durcissement de ton opéré tout récemment par la Fed. Pas de quoi balayer pour autant toute probabilité de voir le prochain FOMC se solder par une hausse de 50 points de base des Fed Funds.

La BCE achève pour sa part demain une nouvelle réunion de son Conseil des Gouverneurs. Si du côté de la Fed, le tournant monétaire se veut offensif, y compris dans le camp des membres réputés les plus "dovish" (colombe, c'est-à-dire adepte de la souplesse en matière monétaire), "du coté de la BCE, le message est un peu plus brouillé", pour Thomas Giudici, co responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion. "Si le chemin du resserrement est acquis, des divergences subsistent entre les membres. Alors que certains estiment qu'un resserrement monétaire accéléré n'aurait pas, ou peu, d'impact sur l'inflation, essentiellement tirée par les prix de l'énergie, les membres les plus hawkish estiment au contraire que les prévisions inflationnistes de la BCE sont bien trop optimistes (retour vers les 2% dès 2023) et se montrent donc moins patients face à l'incertitude générée par la crise ukrainienne."

L'indice ZEW allemand de confiance dans l'économie, continue de s'enfoncer, à un rythme certes un peu moins fort qu'anticipé. A -41,0, il connait tout de même un point bas depuis les confinement de mars 2020. Le professeur Achim Wambach, Président du Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung, a apporté l'éclairage suivant: "L'indicateur ZEW du climat économique reste à un niveau bas. Les experts sont pessimistes quant à la situation économique actuelle et supposent qu'elle va continuer à se détériorer. La baisse des anticipations d'inflation, qui réduit de moitié environ la hausse considérable du mois précédent, donne des raisons d'espérer. Cependant, la perspective d'une stagflation au cours des six prochains mois demeure".

Les investisseurs vont naturellement continuer de garder un œil attentif sur le conflit en Ukraine. Le Président américain a passé un cap sémantique en qualifiant de "génocide" l'action perpétrée par l'armée russe. "Pas sûr que l'escalade verbale fasse avancer la cause", a commenté le Président français candidat à sa propre réélection, ce matin sur France 2.

Côté valeurs, les producteurs de métaux et minerais se sont détachés, notamment Eramet (+3,56% à 154,20 euros) et ArcelorMittal (+2,27% à 29,28 euros), ainsi que les parapétrolières Maurel & Prom (+5,08% à 4,96 euros) et CGG (+7,49% à 1,059 euros) alors que le géant TotalEnergies est resté en retrait de 0,43% à 46,425 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, le repli des indices aura été freiné par la publication de l'inflation de base, le Dow Jones n'abandonnant mardi que 0,26% à 34 220 points et le Nasdaq Composite 0,30% à 13 371 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est symboliquement contracté de 0,34% à 4 397 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0840$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 101,00$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mercredi, l'indice des prix à la production aux États-Unis à 14h30, ainsi que les stocks de brut, toujours outre Atlantique à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé, ont cédé, sur gap ample jeudi 24/02, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive.

Le pullback de vendredi 25/02 aura été d'une précision chirurgicale. Une phase de haute volatilité s'est ainsi ouvert. Le marubozu d'école tracé mardi 01er/03 en est une première étape. Deuxième étape vendredi 04/03 avec une bougie de même type (ouverture sur les points hauts, clôture sur les points bas) dans des volumes encore plus nourris. Une nouvelle jambe baissière s'ouvrirait sous les 6 000 points, déjà rompus lundi 07/03, avant la formation d'un rebond de contestation.

Nous avons assisté mercredi 09 mars à une première phase de rebond de contestation explosive, qui a rejeté l'indice sur sa moyenne mobile à 100 heures (en orange en vue horaire), courbe qui conserve un biais baissier marqué. Le gap de mercredi 16 mars ne constitue pas un signal de retour à l'achat, et la phase haute volatilité n'est par conséquent pas encore achevée. La configuration, sous forme de combinaison de bougies, en trois corbeaux noirs sur les trois dernières séances de la semaine 12, invite à la plus grande prudence. Comme le prouve le harami tracé immédiatement après une reconquête des 6 760 points, pour une seule clôture, celle du 29 mars. On remarquera le caractère d'englobante baissière de la bougie hebdomadaire de la semaine 14 sur la bougie de la semaine 13.

Nous avons évité hier la formation d'un îlot de renversement sous le gap du 16 mars. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6760.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6055.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6760.00 Support(s) : 6055.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

