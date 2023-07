CAC 40 : Inflation américaine, des attentes optimistes pour les CPI

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Dans des volumes quelconques, le CAC 40 (+0,07% à 7 220 points) a poursuivi sa prise de hauteur au sein d'une figure de congestion en diamant. Un sursaut sans base solide, à la faveur principalement d'un seul secteur, le luxe, porté par des informations de presse sur la Chine avec de potentielles mesures de relance.

Comme le rapporte Bloomberg, la Banque populaire de Chine, la banque centrale du pays, et le régulateur financier, la NFRA, ont exhorté les établissements bancaires à étendre des facilités de remboursement sur des prêts pour les promoteurs immobiliers, secteur crucial pour la croissance mais en difficulté depuis plusieurs années. Au-delà de cette annonce, le Chinese Securities Journal a rapporté que la Chine était sur le point "d'accélérer" ses actions de soutien à l'immobilier, et, dans un article séparé, que Pékin pourrait également introduire des mesures pour dynamiser la confiance des entreprises, toujours selon Bloomberg. Le Shanghai Securities News a lui cité un analyste, Wang Qing, de Golden Credit Rating, qui considère que les autorités pourraient assouplir les règles en matière d'achats immobiliers ou de crédits hypothécaires ou encore agir pour abaisser les taux des crédits.

Un dossier en particulier, par ailleurs, aiguisé l'appétit des investisseurs, il s'agit de Saint Gobain, qui a bondi de 4% à 56,45 euros, poussé par les bons résultats du groupe irlandais Kingspan. Toutes les informations ici.

Au chapitre statistique, les investisseurs sont dans l'attente nerveuse de la publication, ce mercredi, des chiffres de l'inflation américaine, au sens de prix à la consommation, indicateur mensuel qu'ils pourront croiser avec le dernier rapport mensuel sur l'emploi faisant état d'un refroidissement très progressif des tensions. Selon l'outil FedWatch du CME, les probabilité d'assister à la fin du mois à un relèvement de 25 points de base de la rémunération des Fed Funds est de 92,4%.

Après le Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro lundi, le ZEW de confiance dans l'économie allemande, publié mardi matin, est également peu avenant. L'indice est ressorti en baisse à -12,2, au plus bas depuis décembre 2022. La première économie de l'union monétaire, formellement en récession, accuse le coup. L'outil d'analyse de "l'horloge du cycle économique Sentix se trouve fortement en territoire de récession, la composante "conditions actuelles" suggérant une croissance du PIB plus faible que ce que nous et le consensus prévoyons", insistent les analystes de Nomura dans une note de commentaire sur le Sentix.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont progressé mardi, avec une mention particulière pour le Dow Jones avec l'appui des bancaires ('+0,75% à 15 790 points). Le Nasdaq Composite, à forte teneur technologique, s'est apprécié de 0,55% à 13 760 points. Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,67% à 4 439 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1030$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 74,60$.

A l'agenda ce mercredi, à suivre en priorité les indices des prix à la consommation aux Etats-Unis. Rendez-vous à 14h30, un rendez-vous à cocher en rouge sur les agendas des intervenants de marché. En données annualisées, les prix à la consommation sont attendus en hausse de 3.1%, en net ralentissement donc, pour l'assiette de produit la plus large. Si cette contraction de l'inflation devait se confirmer, elle serait due en très grande partie à l'énergie et à l'alimentation.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie hebdomadaire de la semaine 27, baissière, englobe totalement, par son corps, la bougie de la semaine 26. Le message négatif délivré, à court terme tout du moins, prend corps. Le cas échéant, nous serions au cœur - c'est-à-dire dans sa phase la plus large - , d'une figure en diamant. Pour rappel, il s'agit d'une figure proche d'un losange. Graphiquement, le diamant ressemble à un losange plus ou moins aplati : au début de la formation de la configuration, les cours évoluent à l'intérieur d'un coin qui va en s'agrandissant, puis, à mi-parcours, ils oscillent à l'intérieur d'un triangle qui va en s'amenuisant. La volatilité intense jeudi accrédite cette thèse. Cette figure peut être infirmée, notamment en cas de sortie précoce par le bas.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7410.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7015.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime