Hermes intl : Porté par de potentielles mesures de relance en Chine, le luxe scintille en Bourse

(BFM Bourse) - Pékin pourrait décider de nouvelles dispositions pour stimuler le secteur immobilier et la confiance des entreprises. LVMH et Hermès progressent nettement à la Bourse de Paris.

Quand le luxe va, le CAC 40 va aussi. Cet adage est souvent juste au vu du poids total du secteur dans l'indice parisien, dont LVMH, L'Oréal et Hermès constituent les trois plus importantes capitalisations boursières (Kering est dixième).

C'est encore le cas ce mardi, avec un indice parisien qui s'adjuge près de 1,3% vers 15h, bien soutenu par les progressions de Hermès (+2,6%) LVMH (+2,5%) et dans une moindre mesure de L'Oréal et Kering (+1,6% toutes deux). Ce mouvement n'est pas limité aux valeurs françaises puisqu'à Zurich, Richemont, qui possède notamment la marque Cartier, s'adjuge 2,3% tandis qu'à Milan Moncler prend 3,6%.

L'ensemble de ces valeurs sont portées par des informations de presse sur la Chine avec de potentielles mesures de relance. Comme le rapporte Bloomberg, la Banque populaire de Chine, la banque centrale du pays, et le régulateur financier, la NFRA, ont exhorté les établissements bancaires à étendre des facilités de remboursement sur des prêts pour les promoteurs immobiliers, secteur crucial pour la croissance mais en difficulté depuis plusieurs années.

La Chine, presque le premier marché mondial du luxe

Au-delà de cette annonce, le Chinese Securities Journal a rapporté que la Chine était sur le point "d'accélérer" ses actions de soutien à l'immobilier, et, dans un article séparé, que Pékin pourrait également introduire des mesures pour dynamiser la confiance des entreprises, toujours selon Bloomberg. Le Shanghai Securities News a lui cité un analyste, Wang Qing, de Golden Credit Rating, qui considère que les autorités pourraient assouplir les règles en matière d'achats immobiliers ou de crédits hypothécaires ou encore agir pour abaisser les taux des crédits.

"La prolongation du soutien de Pékin au secteur immobilier laisse espérer un stimulus plus large lequel serait d'ailleurs imminent selon presse d'Etat. Et si effectivement il y avait ce 'package' cela permettrait d'entretenir la croissance chinoise et peut-être de donner une nouvelle impulsion cyclique au niveau mondial", a commenté Sarah Thirion, stratégiste actions chez TP ICAP Midcap, dans BFM Patrimoine.

"Cette nouvelle soutient le secteur du luxe", ajoute-t-elle. Les valeurs du luxe sont sensibles aux informations sur la macroéconomie et la Chine en particulier, le pays talonnant les Etats-Unis comme premier marché mondial du luxe.

En route pour la saison des résultats

Les grands acteurs du marché ne communiquent pas leurs expositions directes à la Chine, mais elles se retrouvent dans la région Asie Pacifique (ou Asie) hors Japon, qui représentait l'an passé 48% du chiffre d'affaires d'Hermès, 33% des ventes de Kering et 30% des revenus de LVMH.

Les trois sociétés publieront le 25 juillet (LVMH) le 27 juillet (Kering) et le 28 juillet (Hermès) leurs résultats du premier semestre. Pour Bank of America cette saison des résultats devrait mettre en valeur "le fossé croissant entre les gagnants et les perdants" du secteur. "Le coût de l'activité dans le secteur du luxe augmente en raison des réinvestissements constants réalisés par les plus grandes marques, qui exercent une pression sur les marques plus petites ou en phase de redressement", fait valoir la banque américaine.

Dans ce contexte, Bank of America a pour titres préférés dans ce secteur, Swatch, Richemont, LVMH et Hermès. Le célèbre sellier devait d'ailleurs, selon les estimations de la banque américaine, afficher la croissance en données comparables la plus forte du secteur au deuxième trimestre (+28%) tandis que LVMH est attendu en progression de 18% et de 26% pour sa seule division mode et maroquinerie.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse