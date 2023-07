Saint gobain : L'action Saint-Gobain est poussée par les bons résultats du groupe irlandais Kingspan

(BFM Bourse) - L'entreprise irlandaise a publié à la surprise du marché un bénéfice opérationnel ajusté nettement supérieur aux attentes. Par ricochet, Saint-Gobain, considérée comme une valeur comparable, en profite.

Si le luxe alimente la reprise du CAC 40 ce mardi, la plus forte progression de l'indice reste l'apanage ce même jour d'une entreprise bien éloignée de ce secteur. Saint-Gobain, la doyenne des sociétés pensionnaires du CAC 40 (ses origines remontent au XVIIe siècle sous Colbert) signe la plus importante hausse avec un gain de 3,6% vers 16h.

Si aucune nouvelle propre à la société n'est à relever, "la progression est probablement due à une lecture croisée de Kingspan un comparable qui a fait un point surprise très positif sur son activité", souligne un analyste parisien. "Comme les marchés finaux de ces deux groupes sont très similaires, le marché se raccroche à cette annonce", ajoute-t-il.

Kingspan prend de vitesse le marché

Kingspan est un groupe irlandais coté à la Bourse de Dublin, qui est spécialisé notamment dans les isolations et solutions pour l'enveloppe des bâtiments. A l'occasion d'un point surprise sur son activité, la société de l'île d'émeraude a indiqué que son résultat opérationnel avant certains amortissements s'était inscrit à un record de 435 millions d'euros au premier semestre 2023, soit un tout petit plus que le chiffre de la même période de 2022 (434 millions d'euros).

Selon la banque UBS, ce résultat s'avère supérieur de 7% aux attentes du consensus. "Par rapport aux attentes précédentes, les volumes ont été légèrement meilleurs toutes comme les marges", apprécie la banque suisse.

La société irlandaise signale que les performances sur ses marchés ont été diverses, avec notamment une région Amérique qui a surperformé les activités européennes. A la Bourse de Dublin, l'action Kingspan s'envole de 15% peu avant 16h, grâce à ses annonces.

Des analystes optimistes

Pour revenir à Saint-Gobain, le spécialiste français des matériaux de construction publiera le 26 juillet après la clôture du marché ses résultats semestriels.

Plusieurs bureaux d'études se montrent optimistes sur la valeur. La semaine dernière, dans une note sectorielle, Stifel a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter", jugeant que les groupes de matériaux de construction, grâce à leurs efforts pour décarboner leurs activités ainsi qu'à la demande pour leurs produits, devraient voir leurs multiples boursiers nettement s'apprécier dans les prochains mois.

Barclays a de son côté confirmé son opinion à "surpondérer", l'équivalent d'"acheter" chez la banque britannique. L'établissement apprécie la transformation du groupe menée depuis 2018 via des rotations d'actifs qui ont réorienté la société dans des domaines prometteurs, comme la chimie de construction.

"Nous considérons que son exposition à la rénovation sera structurellement plus forte à l'avenir et estimons qu'aujourd'hui, les catégories de produits susceptibles de croître plus rapidement que leurs marchés finaux représentent environ 40 % du résultat opérationnel du groupe", a également fait valoir la banque.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse