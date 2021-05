CAC 40 : Folle semaine

(BFM Bourse) - Le CAC 40 ne termine pas si mal une semaine qui débutait chaotiquement notamment mardi avec une aversion subite pour le risque. En cause, des craintes de plus en plus vives sur l’inflation essentiellement aux Etats-Unis. En effet, l’Europe est pour le moment épargnée. Les prix américains à la consommation ont retenti comme l’explosion d’une bombe. En rythme annuel, ils dépasseraient les 4%. Or, la FED a défini les « 2% » comme une zone de confort dont il ne faudrait pas sortir. A défaut, elle devrait intervenir pour éviter tout emballement. Son arme usuelle voire fétiche consiste à relever les taux et avec eux une attirance naturelle pour le secteur obligataire. Les marchés actions nécessairement pâtiraient de ce jeu de vases communicants.

Les investisseurs ont donc mal réagi à l’annonce surprise de ce retour en force de l’inflation. Leur crainte ne réside, en fait, pas dans une hausse des taux mais bien dans une réduction des achats mensuels d’actifs, le fameux « tapering ». Ceci mécaniquement favoriserait le secteur obligataire et nuirait aux entreprises consommatrices de crédit notamment celles du secteur technologique.

Non répond la FED, martelant même son propos. La hausse de l’inflation est temporaire, n’a pas vocation à durer et provient essentiellement des matières premières car la demande en celles-ci va repartir avec la fin de la pandémie. Les opérateurs sont tantôt rassurés par le discours, tantôt très dubitatifs ce qui autorise des prises de bénéfices pour des indices bien hauts perchés.

Le CAC 40 a refranchi de nouveau la résistance des 6320 points et va viser les 6400 points. Il n’empêche, la nervosité ne va pas disparaître et l’inflation ne quittera pas le cercle des préoccupations des opérateurs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 est aux prises avec la résistance des 6320 points. Il la déborde depuis vendredi mais ce passage doit être validé pour s'attaquer aux 6400 points.

PREVISION

Notre opinion est assez neutre compte tenu des mouvements très nerveux actuellement observés.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6440 points raviverait la tension à l'achat tandis qu'une rupture des 6080 points relancerait la pression vendeuse

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 6400.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 6320.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6400.00 Support(s) : 6320.00 / 6250.00 / 6170.00

