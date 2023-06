CAC 40 : Fed Funds, une pause s'impose ?

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

L'indice CAC 40 a pris l'ascenseur hier, avant de se retourner à la baisse en cours de séance, pour terminer sur ses niveaux d'ouverture, parvenant à conserver 0,52% de gain, à 7 250 points, sur fond d'espoir d'une pause de la Fed dans son processus monétaire. C'est cette semaine que pourront se décanter les initiatives, alors que la Fed achève mercredi une nouvelle réunion de son Comité de politique monétaire, et que la BCE achève jeudi pour sa part son Conseil des Gouverneurs.

"Le statu quo est attendu après que plusieurs membres du FOMC aient émis l’idée d’une pause en juin afin de se laisser le temps d’observer plus de données macroéconomiques, avant une potentielle nouvelle hausse en juillet même si cela pourrait troubler le message de la Fed", avance Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire d'Auris Gestion.

L'outil Fedwatch, développé par CME Group alloue une probabilité de 74,8% d'un statu quo sur la rémunération des Fed Funds, dans une borne comprise entre 5 et 5.25%.

"Une surprise n’est donc pas à exclure comme l’ont montré les banques centrales du Canada et de l’Australie. Une mauvaise nouvelle lors du FOMC de mercredi pourrait avoir des conséquences non négligeables sur les marchés actions US qui ont connu un beau parcours ces dernières semaines en bonne partie du fait de l'euphorie suscitée par l’intelligence artificielle."

Côté valeurs, la tech a notamment repris des couleurs avec Teleperformance (+3,9%) Capgemini (+3,1%) ou encore STMicro (+3%) dans le sillage de la bonne tenue du Nasdaq (+0,5% peu avant la clôture européenne). Nexans (+8%), a été porté par un relèvement de recommandation de Bank of America, qui est passée à l'achat sur le titre, jugeant que l'action constitue la meilleure façon de jouer la transition énergétique dans les câbles. A contrario, l'opérateur de satellites luxembourgeois SES a plongé (-14,6%) après l'annonce du départ de son directeur général, Steve Collar.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont pris de la hauteur lundi, à l'image du Dow Jones (+0,56% à 34 066 points) ou du Nasdaq Composite (+0,72% à 13 355 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,93% à 4 338 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0790$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 67,50$.

A l'agenda macroéconomique ce mardi, à suivre en priorité les indices des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30. L'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande sera publié à 11h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Autour des 7 200 points, le CAC est, dans des volumes timides, en période de congestion, laissant augurer une libération d'énergie, que l'une, l'autre ou les deux des principales réunions de politique monétaire de la semaine pourront provoquer.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7356.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7088.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7356.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime