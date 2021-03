CAC 40 : Entrée dans une zone dite d'allègement

(BFM Bourse) - L'indice CAC a reconquis formellement le seuil hautement psychologique des 6 000 points hier, après comblement intégral, depuis le début de la semaine, du reliquat d'un ancien gap ample, celui du 24/02, gap qui avait marqué le début de l'affolement sur les marchés financiers. Pour la quatrième fois en autant de séances, l'indice phare parisien a terminé sur (ou à) proximité immédiate de ses points hauts de séance. L'attitude de la BCE, qui a joué simplement sur le rythme de ses rachats d'actifs (PEPP), ainsi que les éléments de langage employés en conférence de presse, n'auront pas fait dévié un marché qui reste toutefois attentif à l'évolution des marchés obligataires de part et d'autre de l'Atlantique.

La Banque Centrale Européenne achevait donc jeudi une nouvelle réunion de son Conseil des Gouverneurs. "Le besoin de maintenir les conditions financières accommodantes est immédiat pour permettre au scénario de reprise de s’assoir car les taux vont de toute façon monter dans quelques mois à mesure que les anticipations d’inflation s’affirment", pour les analystes de Financière Arbevel. "La BCE essaie de minimiser les sous-jacents à la reprise de l’inflation en parlant beaucoup de facteurs techniques et ponctuels. Sans doute une démarche pour désamorcer les risques de remontée des taux."

Au chapitre statistique, les opérateurs, soulagés après la publication plus tôt dans la semaine des prix à la consommation aux États-Unis, sans échauffement particulier pour le mois de février, ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 712 000 nouvelles inscriptions pour la semaine passée, en baisse de 42 000 selon le Département américain du Travail (Department of Labour). La moyenne mobile sur 4 semaines était de 759 000, soit une diminution de 34 000 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.

Rappelons que si les signes d'inflation ne sont donc pas pour l'instant palpables, une frange d'économistes considère que le risque inflationniste directement imputable au plan Biden est important. Après d'ultimes négociations, ce nouveau plan de relance budgétaire a été formellement adopté. D'une enveloppe de 1 900 Milliards de Dollars, soit la tranche haute souhaitée par le nouveau locataire de la Maison Blanche, le plan prévoit un volet très important de "parachute money", soit un système d'envois de chèques directement aux ménages gagnant moins de 75 000$ annuellement. Le Président n'est toutefois pas parvenu à faire passer son souhait de faire progresser le salaire horaire minimum à 15$.

Côté valeurs, le secteur technologique s'est repris jeudi sur le cote parisienne, à l'image sur le compartiment A de Soitec (+2,16% à 165,60 euros), Dassault Systèmes (+3,07% à 178,10 euros), STMicroelectronics (+3,98% à 30,27 euros) ou Wordline (+4,46% à 76,78 euros). Mais c'est un titre de l'économie "classique", une pure cyclique de l'énergie (EDF) qui a dominé les débats avec une progression à deux chiffres (+10,92% à 10,97 euros), sur fond d'espoir d'accord avec Bruxelles sur la refonte de l'accord sur le secteur nucléaire.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance dans le vert, les valeurs technologiques tirant la cote vers le haut. Le Dow Jones a gagné 0,58% à 32 485 points et le Nasdaq Composite 2,52% à 13 398 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 0,72% à 6 033 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1950$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 65,60$

À l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité la production industrielle en Zone Euro à 11h00, et pour les Etats-Unis, l'indice des prix à la production à 14h30 et l'indice de confiance du consommateur (U-Mich), en données préliminaires, à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Comme nous le précisions en préambule, le CAC 40 a désormais comblé intégralement le "Gap Covid "du 24/02, fossé de cotation ample. Cet événement est majeur sur le plan technique, et montre, par son absence d'hésitation lors du comblement un surcroit de confiance. Désormais, nous arrivons dans une zone dite d'allégement, entre le seuil symbolique des 6 000 points (borne haute de l'ancien gap recouvert) et 6 200 points. A savoir une zone où le questionnement sur une diminution du degré d'exposition aux actions s'intensifie pour nombre d'investisseurs. Sans que le directionnel ne change pour autant. Ces questionnements pourront se traduire momentanément par une phase très technique et hachée entre ces deux bornes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5800.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6200.00 / 6578.00 Support(s) : 5800.00 / 5650.00 / 5300.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime