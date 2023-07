CAC 40 : En partie finale de figure en diamant

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Le marché parisien ne fera pas relâche pour la Fête Nationale, et ouvrira ce vendredi 14 juillet dans des conditions normales et habituelles d'horaires et de cotation. On devra toutefois s'attendre, naturellement, à un niveau d'activité modeste en raison de l'absence d'une grande frange d'opérateurs.

Hier l'indice tricolore parvenait à engranger des gains supplémentaires au sein d'une figure identifiée, en diamant, dans le sillage d'une confirmation, par les prix à la production cette fois-ci, d'un ralentissement de l'inflation outre Atlantique. Ralentissement, qui s'il devrait quelque peu rééquilibrer les débats lors du prochain FOMC à la fin du mois, n'influera pas sur le scénario quasi acquis d'un relèvement de 25 points de base de la rémunération des Fed Funds.

Pour rappel, Les IPC américain de juin ont montré cette semaine, pour le plus grand soulagement des opérateurs, un refroidissement modéré mais sensible de la dynamique des prix, qu'ils peuvent croiser avec les conclusions du dernier rapport sur l'emploi, montrant également une baisse, certes lente, de la température. Dans le détail, les prix, alimentation et énergie incluses, ont augmenté en juin en rythme annualisé de 3.0% là où le consensus, déjà optimiste, laissait augurer une progression de 3.1%. Hors alimentation et énergie, éléments jugés volatils, la hausse mensuelle des prix est de 0,2%, également sous le consensus.

François Rimeu, Stratégiste sénior, La Française AM, préfère prendre du recul, constatant "des marchés de l’emploi trop tendus et une inflation salariale trop forte, et donc in fine pour les banquiers centraux un risque de voir l’inflation core rester élevée pendant encore un certain temps. [M Rimeau] ne [voit] pas de signes précurseurs d’un retournement imminent." Cette question du pivot va être centrale au tournant de l'été.

Côté valeurs, Valeo a terminé en hausse 3,2% bénéficiant d'un relèvement de recommandation de Stifel à l'achat. Retrouvez les détails ici.

Carrefour termine stable à 17,28 euros et Carmila, foncière qui exploite les murs des centres commerciaux du groupe de distribution, a bondi de 7,4%. Carrefour a annoncé le rachat auprès du belge Louis Delhaize de 60 hypermarchés et 115 supermarchés Match et Cora, ce qui renforcera sa position en termes de part de marché face à Leclerc. Carmila de son côté va reprendre 52 galeries commerciales adjacentes à des magasins Cora qui étaient détenues à 93% par le groupe Louis Delhaize. Retrouvez les détails ici.

Casino a perdu 2,5% après avoir émis un avertissement sur résultats, alors que la société est en pleine restructuration financière. Plus d'informations sur ce warning ici.

De l'autre côté de l'Atlantique, sans surprise, c'est surtout du côté des technos que la réaction haussière est la plus vive, le Nasdaq Composite flambant de 1,58% tandis que les Dow Jones, riche en bancaire et réagissant bien différemment à la question obligataire et monétaire, n'a grappillé que 0,14%. Équilibré, le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,85% à 4 510 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1120$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77,00$.

A l'agenda ce vendredi, à suivre en priorité la balance commerciale en Zone Euro à 11h00, et l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich) en données préliminaires à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous sommes au cœur - c'est-à-dire dans sa phase la plus large - , d'une figure en diamant. Pour rappel, il s'agit d'une figure proche d'un losange. Graphiquement, le diamant ressemble à un losange plus ou moins aplati : au début de la formation de la configuration, les cours évoluent à l'intérieur d'un coin qui va en s'agrandissant, puis, à mi-parcours, ils oscillent à l'intérieur d'un triangle qui va en s'amenuisant.

La volatilité intense jeudi 06/07 accrédite cette thèse, tout comme le rebond sur l'ensemble de la semaine, à ce stade. Nous arrivons à un niveau proche de la partie haute de ce losange, avec formation d'une mèche haute significative sur la bougie de jeudi 13/07. Plus que jamais, une attitude contrariante pour tout travail sur l'indice est la clef.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7015.00 / 6885.00 / 6800.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime