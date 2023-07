Valeo : L'action Valeo a des leviers pour rebondir, selon Stifel

(BFM Bourse) - Le bureau d'études est passé ce jeudi à l'achat sur l'équipementier automobile, jugeant notamment que la surperformance de ses ventes par rapport à l'évolution de la production automobile pourrait s'accélérer.

Après une année 2022 difficile où l'inflation a laminé leurs marges, les équipementiers automobiles connaissant un millésime 2023 en forme de rebond boursier. Valeo s'inscrit pleinement dans la tendance, avec une hausse de plus de 23% depuis le début de l'année. Mais, pour Stifel, le groupe en a encore sous le capot.

Le bureau d'études a révisé son opinion à l'achat ce jeudi sur l'équipementier automobile tricolore, contre "conserver" précédemment, tout en relevant son objectif de cours à 26,5 euros contre 21 euros précédemment. Ce qui confère encore un potentiel de près de 30% à l'action.

A la Bourse de Paris, le titre Valeo avance de 2,4% à 20,62 euros vers 12h45 en réaction à ce changement de recommandation.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Un carnet de commandes qui tient ses promesses

Valeo publiera ses résultats semestriels le 27 juillet prochain. Mais le groupe a déjà indiqué lors d'une présentation organisée en juin par Exane BNP Paribas qu'il attendait une marge opérationnelle autour de 3,2% sur les six premiers mois de 2023 contre 1,2% sur la même période de 2022. La génération de trésorerie devrait, elle, être "limitée", car 200 millions d'euros de répercussions d'inflation des coûts au titre de juin seront comptabilisées en juillet-août, avec donc un décalage.

Mais c'est surtout pour la suite que Stifel se montre confiant. Le bureau d'études estime que sur tous les indicateurs, la performance de Valeo sera meilleure au second semestre de l'exercice en cours.

La surperformance de la croissance du groupe par rapport à l'évolution de la production automobile, un indicateur clef du secteur, devrait s'accélérer. "La raison est que le carnet de commandes finit par tenir ses promesses dans les domaines de l'ADAS (les systèmes d'aides à la conduite, NDLR) des groupes motopropulseurs, mais aussi de la division "éclairage" (où la faible croissance a possiblement atteint un creux au second semestre 2022)", explique la banque.

De plus, au niveau de l'inflation, Valeo devrait être aidée par ses mesures de réductions de coûts, de 100 millions d'euros d'ici à la fin de l'année ainsi que par le décalage de la répercussion des hausses de coûts de matières premières, qui certes pénalisent le premier semestre mais du coup gonfleront la génération de cash du second.

Vers un relèvement de perspectives

Quant à VSeA, une ancienne coentreprise spécialisée dans les technologies d'électrification automobile avec Siemens et dont Valeo a pris 100% du capital l'an passé, ses pertes se réduisent "bien plus vite que nous le pensions initialement", estime Stifel qui pense que cette activité sera rentable en 2025.

La banque n'exclut pas par ailleurs que Valeo relève ses perspectives pour l'année en cours, avec une fourchette de prévision de marges qui pourraient être resserrée vers le haut. Pour l'heure, la marge opérationnelle est attendue entre 3,2% et 4% cette année, mais Stifel retient un taux de 4%. La banque table par ailleurs sur une génération de cash de 450 millions d'euros pour 2023, bien plus que la cible donnée par le groupe (plus de 320 millions d'euros).

A la vue de ces perspectives, "rien ne nous empêche d'être plus constructif", souligne Stifel.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse