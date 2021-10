CAC 40 : Du sourire aux larmes en un instant

(BFM Bourse) - Du sourire aux larmes en un instant, c'est un peu si l'on devait résumer, la nature de la psychologie de marché, particulièrement versatile, des marchés depuis le cœur du mois d'août. Le CAC 40 a perdu hier 1,26% à 6 493 points, limitant nettement ses pertes à la faveur d'une réaction en cours de séance, et il devrait ouvrir en hausse significative ce jeudi, avec l'appui, principalement, de deux annonces en provenance des États-Unis: la proposition des Républicains de repousser la deadline pour acter un relèvement du plafond de la dette, repoussant mécaniquement les risques de shutdown, ainsi que la possibilité de "puiser" dans les réserves stratégiques pour donner un peu de mou sur les marchés de l'énergie. Le baril de brut léger texan lâchait 2$ environ à 77$ l'unité.

Au chapitre statistique, les opérateurs ont pris connaissance des commandes à l'industrie allemande (la première puissance industrielle, de loin, de la Zone Euro), de l'ordre de -7,7%, contre +4,9% en juillet, et une cible à -2,3%. A suivre ce jour les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et vendredi surtout, le rapport NFP (Non Farm Payrolls) sur l'emploi privé. Avant-goût disponible hier, avec l'enquête du cabinet ADP, tout fraîchement publiée, qui fait état de 568 000 créations de postes (hors service public et agriculture), largement au-delà des attentes (425 000).

Côté valeurs, Unibail-Rodamco-Westfield (-4,2%) a subi la plus forte baisse, suivi d'ArcelorMittal (-3,9%), Renault (-3,9%), Stellantis (-3,5%), Michelin (-3,2%). Saint-Gobain n'a finalement cédé que 1% en clôture après la présentation de son plan stratégique 2025.

De l'autre côté de l'Atlantique, ouverture dans le rouge et clôture dans vert pour les principaux indices actions de référence mercredi, à l'image du Dow Jones (+0,30% à 34 416 points) ou du Nasdaq Composite (+0,47% à 14 501 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,41% à 4 363 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1550$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77,00$.

A suivre à l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité pour les États-Unis, les suppressions de postes (Challenger) à 13h30, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30 ainsi que les stocks de gaz naturel à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La mobilisation du camp vendeur s'est construite, dans un niveau de participation important, mardi, tout au long de la séance, validant le passage dans une base de travail inférieure à la moyenne mobile à 100 jours (en orange), dont la pente haussière est de plus en plus faible, et balayant le gap haussier du 22 septembre. Une large bande entre 6 250 et 6 590 points peut désormais accueillir les oscillations hachées du marché.

Le très mince corps de la bougie de mercredi 29/09 est intégralement dessiné dans l'amplitude du corps de la bougie précédente, dans des volumes bien plus faibles, montrant l'absence de reprise en main durable des acheteurs, encore peu motivés à l'idée de reprendre une stratégie d'achats massifs inconditionnellement. Cette bougie a été immédiatement suivie d'une englobante baissière.

L'indice est toutefois parvenu à clôturer à bonne distance de ses points bas hebdomadaires, touchés quasiment dès l'ouverture vendredi. 01er/10. Deux conséquences qui éloignent momentanément la perspective d'une accélération baissière: la formation d'une ombre basse sur la bougie de la semaine, et un comblement du gap du 21 septembre, ce qui balaye toute structure traversante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6350.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6590.00 / 6720.00 / 6960.00 Support(s) : 6350.00 / 6250.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime