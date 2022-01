CAC 40 : Des questionnements de plus en plus nourris

(BFM Bourse) - La dernière séance de la semaine aura décidé de l'allure finale de la bougie hebdomadaire, dont la clôture est proche, très proche même, des points bas de séance, rappelant le besoin, à ce stade, de consolidation. Outre Atlantique, au jeu de la rotation dans les univers de valeurs, ce sont les dossiers de la tech qui ont bénéficié d'un soutien tandis que les bancaires subissaient des pertes appuyées. On notera que Wall Street restera fermé ce lundi (Commémoration de la naissance de Martin Luther King).

Au chapitre statistique, vendredi, à signaler les ventes au détail, repère tranchant qui a une place de choix sur les écrans des opérateurs, tant la consommation intérieure est LE moteur principale de la création de richesse nationale aux États-Unis. Et ces ventes, dans leur dynamique mensuelle, ont fortement déçu. Hors automobiles en décembre, elles ont reculé de 2,3%, manquant complètement la cible. Le rapport fédéral sur l'industrie a également manqué les attentes, que ce soit pour la production de décembre, en légère contraction, ou pour le taux d'utilisation des capacités productives, à 76,5%.

Les principaux drivers de marchés vont rester les perspectives d'inflation de part et d'autre de l'Atlantique, les rendements des obligations d’États, et le calendrier des principales Banques centrales. Alors que les Minutes, par leur ton, ont rafraichi l'ambiance du début d'année, 3 hausses des taux fédéraux semble être un scénario acquis. Le patron de JP Morgan s'attend même à 4 hausses. Jamie Dimon anticipe que l'inflation se maintiendra bien au-delà de l'objectif de 2% de la Fed en 2022 et mise donc sur plus de 4 hausses de taux de la banque centrale cette année, ce qui engendrera davantage de volatilité.

Face à ces incertitudes quant aux réelles intentions de la Fed concernant ses taux, sur la cote française vendredi, ce sont les dossiers de croissance qui ont pénalisé la dynamique, en particulier sur le secteur du luxe (en repli de 2% supplémentaires ce vendredi, Hermès porte à plus de 15% son recul depuis le début de l'année, bon dernier du CAC 40) mais aussi pour les valeurs technologiques comme Eurofins (-2,7%), Dassault Systèmes (-1,4%), Teleperformance (-1,9%), etc. Kering, L'Oréal et LVMH reculent respectivement de 3%, 2,4% et 2,1%.

EDF s'est effondré (-14,59% à 8,84 euros, 7,76 euros au plus bas de la séance) à l'annonce par le gouvernement français de nouvelles mesures visant à limiter la hausse du prix de l'électricité et de la révision concomitante de la prévision de production du parc nucléaire de l'énergéticien.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, avec une respiration pour la tech et une pression accrue sur les bancaires en ce début de bal des trimestriels. Finalement, le Dow Jones a perdu vendredi 0,56% à 35 911 points, tandis que le Nasdaq Composite est parvenu à grappiller 0,59% à 14 893 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a terminé à l'équilibre en raison de la nature de sa composition élargie.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1420$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 84,30$.

A suivre à l'agenda ce lundi, aucun chiffre tranchant. Déjà publié, le PIB chinois trimestriel est ressorti au-delà des attentes, à ,4,0% en rythme annualisé. Ce qui n'a pas empêché la Banque populaire de Chine de baisser ses taux directeurs, dans le contrepied de ses principales homologues, pour dynamiser davantage la croissance.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond n'est pas menacé à ce stade, mais force est de constater que les pertes de Wall Street la semaine passée ont eu des répercussions à Paris, sous forme de profits ponctuelles et ciblées à Paris, prises de profits dont l'ampleur doit être envisagée à l'aune des avancées initiales, dossiers par dossiers. Nous restons tout de même largement au-dessus d'une oblique haussière et de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), repères qui tendent progressivement à se confondre, et qui vont donc gagner en signification technique. Nous penchons pour le scénario d'un rapprochement, par les cours, de ce niveau de support.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7390.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7390.00 Support(s) : 7000.00 / 6784.00 / 6656.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

