CAC 40 : Des forces de résistance s'opposent

(BFM Bourse) - Le CAC 40 a débuté la semaine sur une note de neutralité parfaite (+0,00% à 6 416 points) dans un marché qui avance à pas de loup, contrarié par le ton encore très belliqueux des principales banques centrales, en demande des confirmations d'une réouverture de l'économie chinoise, et dans l'attente des résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

L’ensemble des sièges de la Chambre des représentants seront renouvelés et plus d’un tiers de ceux du Sénat. "D’après les derniers sondages, les Républicains sont les grands favoris pour reprendre la majorité à la Chambre des Représentants. La course est plus serrée au Sénat où les Démocrates ont une chance de conserver une courte majorité", notent les économistes d’Oddo BHF. "La perte d’une seule des deux chambres du Congrès serait suffisante pour faire renaitre de plus belle les disputes entre les deux partis au sujet du budget et du plafond de la dette fédérale", préviennent-ils.

Il faut dire aussi que la communauté financière reste dans le flou sur la question du "taux neutre" de la Fed, en pleine digestion du dernier FOMC. "Une fois le niveau terminal atteint, la Fed pourrait décider de le maintenir un certain temps pour garantir un retour de l’inflation vers la cible des 2%. De là à anticiper que les taux directeurs ne seront pas baissés en 2023… il n’y a qu’un pas !" analyse Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion.

"Les investisseurs ne sont donc pas plus avancés après cette nouvelle réunion de la Fed. Si, comme anticipé, le rythme de hausse des taux est amené à ralentir, le taux terminal dépendra des données futures et la durée de la politique restrictive constitue la nouvelle inconnue de l’équation pour l’année prochaine."

Au chapitre statistique, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro, à -30,9, bien qu'encore en territoire négatif, a réalisé une belle remontée. Le cabinet spécialiste de finance comportementale a apporté les clefs de lecture suivantes: "L'indice global progresse de 7,4 points à -30,9, ce qui n'est toujours pas un signal d'inversion de tendance. Mais la hausse des valeurs de situation et d'anticipation montre à quel point les investisseurs réagissent avec sensibilité dans leurs attentes économiques aux signaux du marché de l'énergie. Car c'est la cause des changements prometteurs. Octobre a montré des températures plus élevées que d'habitude et cela signifie que les installations de stockage de gaz en Allemagne, par exemple, sont pleines à ras bord, plus que prévu pour novembre, les prix du gaz sur le marché au comptant se sont effondrés et les craintes d'une pénurie catastrophique de gaz s'estompent."

Côté valeurs, Renault a tiré vers le haut le CAC 40, progressant de 3,77% à 31,665 euros à la veille de sa journée dédiée aux investisseurs. Le groupe a été porté par des informations de presse entourant sa potentielle future entité dédiée à la conception et à la commercialisation de véhicules électriques. Toujours du côté de l’automobile, l’équipementier Faurecia s’est adjugé 4,2%, bénéficiant de rachats à bon compte. Axa de son côté a pris 2,2%, soutenu par un relèvement de recommandation à l’achat de la part de la banque suisse UBS.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont grignoté lundi quelques points, à l'image du Dow Jones (+1,31% à 32 827 points) ou du Nasdaq Composite (+0,85% à 10 564 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,96% à 3 8036 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9990$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 91.50$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, la balance commerciale en France à 08h45, et outre Atlantique, l'indice NFIB des petites entreprises à 12h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après un gap d'essoufflement (01/11), le baromètre a tracé mardi premier novembre un doji à ombre haute très prononcée, peu engageante. La confirmation a été nette mercredi avec une combinaison en englobante baissière dans des volumes en légère hausse, puis jeudi avec un gap baissier. Or l'ouverture en island reversal vendredi et les gains réalisés en cours-même de séance, n'a fait que confirmer la nervosité et le caractère contrariant du marché à court terme. La séance de vendredi n'a donc pas de caractère prédictif. Globalement, l'indice patine sur des niveaux de résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6488.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6488.00 / 6550.00 Support(s) : 6142.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime