CAC 40 : Décroissance des points hauts successifs

(BFM Bourse) - La toile de fond est marquée par beaucoup de nervosité sur les marchés financiers, qui doivent continuer de composer avec une équation d'une grande complexité, à 4 facteurs qui s'influencent entre eux: le raffermissement très net des politiques monétaires, la hausse des prix qui s'installe, les problèmes logistiques de chaîne d'approvisionnement et la guerre en Ukraine... Hier l'indice CAC 40 a tracé une bougie assimilable à un doji dont le corps par définition ultra mince est positionné juste au-dessus d'un garde-fou technique à 6 380 points.

Les opérateurs vont analyser ce soir (après-Bourse) l'issue d'un nouveau Comité de politique monétaire de la Fed, qui devrait se solder par un relèvement de 50 pdb des Fed Funds. La question qui demeure, et qui va focaliser l'attention des investisseurs en conférence de presse est celle d'un éventuel "assouplissement", avec les guillemets qui s'imposent, de la trajectoire prévisionnelle de hausse des taux, suite à la publication des premières estimations, peu avenantes, de la croissance américaine pour les trois premiers mois de l'année... "Le président de la réserve fédérale pourrait en revanche adoucir le ton quant aux prochaines hausses de taux, bien que de nouvelles soient attendues dans les mois qui viennent", pour Vincent Boy (IG France), qui s'appuie sur la déception suscitée par les chiffres du PIB américain au T1.

"Si la publication, prima facie, à -0.4% en variation trimestrielle de la croissance américaine (-1.4% en annualisée contre +1% anticipée) marque un net ralentissement par rapport au dernier trimestre (+6.9% en annualisée), la lecture plus en détail des composantes montre une image plus résiliente de l'économie américaine", nuance toutefois Thomas GIUDICI, Co-responsable de la gestion obligataire d'AURIS Gestion. "En effet, le PIB a essentiellement été impacté par un déficit commercial en plein essor (-3.2 pts), visant à reconstituer les stocks de biens de consommation, ainsi que par la baisse des dépenses publiques. Dans le même temps, la consommation continue de bien se tenir, avec, par exemple, une nouvelle augmentation des dépenses de consommation en avril (+1.1% contre +0.6% attendues et +0.6% le mois précédent), et ce, malgré la forte inflation sur quasiment l'ensemble des biens."

Au chapitre statistique hier, le taux de chômage en Zone Euro est ressorti en contraction à 6.8% de la population active, conforme aux attentes. Outre Atlantique, les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) sont ressorties pour mars au-delà des attentes, à 11,55 millions d'unités, hors secteur agricole. Rappelons que vendredi sera publié le rapport fédéral sur l'emploi pour le mois d'avril. L'occasion de mesurer plus précisément les degrés de tension dans le marché de l'emploi.

Côté valeurs, le rebond hier a surtout profité à des valeurs cycliques peu valorisées comme Alstom (+5,43% à 22,15 euros) et Renault (+3,83% à 24,15 euros) et à des producteurs de matières premières dont ArcelorMittal (+4,24% à 28,12 euros) et TotalEnergies (+3,87% à 48,80 euros). Bondissant de 5,15%, BNP Paribas est monté sur la deuxième plus haute marche du podium du CAC 40, la banque ayant fait état d'une progression de près de 20% de son bénéfice net au premier trimestre, plus de 50% au-delà des anticipations, et confirmé ses objectifs 2025 en dépit des retombées économiques du conflit entre l'Ukraine et la Russie.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont grappillé symboliquement quelques points mardi, dans des volumes timides dans l'attente du verdict de la Fed. Le Dow Jones a fini la séance à +0,20% à 33 128 points, et le Nasdaq Composite 0,22% à 12 563 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,48% à 4 175 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0520$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 103,60$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mardi, le PMI services en données finales pour la Zone Euro à 10h00, les résultats de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi américain à 14h15, la décision de politique monétaire de la Fed à 20h00 et la traditionnelle conférence de presse à 20h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En deux séances seulement, l'indice phare parisien a nettoyé deux reliquats de gaps, l'un haussier, du 16 mars, l'autre baissier, du 25 avril, actant de nouveau le scénario d'une dérive latérale autour des 6 500 points. Les volumes sont mis sous surveillance, tout particulièrement sur les navigations rapides éventuelles d'une borne à l'autre ou sur les ruptures, le cas échéant, de l'une ou l'autre de ces bornes. La borne basse, vers 6 380 points, est particulièrement menacée.

La décroissance des points hauts successifs est désormais très nette: 05/01, 10/02, 29/03, 21/04, 29/04.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6380.00 / 6055.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

