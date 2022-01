CAC 40 : Début d'année sur des niveaux de grande fermeté

(BFM Bourse) - L'indice CAC aura terminé son année faste 2021 sur une contraction journalière symbolique (-0,28% à 7 153 points), non loin de ses sommets absolus inscrits en séance mercredi 29 décembre (7 201 points). Les volumes ont été faméliques vendredi, en raison d'une part de l'absence de nombreux opérateurs en congés, et d'autre part du caractère écourtée de la séance: le fixing a eu lieu à 14h05.

Des dossiers Value étaient recherchés vendredi, à l'image de Valeo (+1,53% à 26,58 euros), Faurecia (+1,58% à 41,83 euros), Imérys (+2,53% à 36,54 euros), ou Altarea (+2,20% à 167,60 euros).

Si la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous, et même loin de là puisque le nombre de contaminations atteint de nouveaux records ces derniers jours en France, les craintes liées au variant Omicron s'estompent alors que le nombre d'hospitalisations progresse proportionnellement bien moins vite. Rassurés quant à la dangerosité de cette nouvelle souche, les opérateurs abordent ainsi 2022 avec optimisme.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions se sont légèrement contractés vendredi, les technologiques subissant les prises de profits les plus appuyées. Au final, le Dow Jones s'est contracté de 0,16% à 36 338 points, et le Nasdaq Composite perdant 0,61% à 15 644 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,26% à 4 766 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1340$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75,60$.

A suivre à l'agenda ce lundi, les données finales du PMI manufacturier pour la Zone Euro à 10h00 et pour les États-Unis à 15h45. Les dépenses de construction outre Atlantique seront dévoilées à 16h00. A l'occasion de cette première séance boursière de l'année, toutes les équipes de BFM Bourse vous souhaitent une excellente année 2022.

L'indice CAC est désormais en partie haute (en extremum) de sa phase de consolidation très large qui prend place entre 6 650 et 7 200 points. La tendance de fond reste puissamment haussière et tant qu'aucune figure de retournement n'est validée, ce trend restera la base de travail privilégiée. Dans l'immédiat, la prudence est de rigueur. Seul un dépassement franc, dans des volumes puissants et une volatilité soutenue, des 7 200 points viendrait siffler le départ d'une vague haussière supplémentaire.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7200.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6650.00 points relancerait la pression vendeuse.

