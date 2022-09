CAC 40 : Dans l'oeil du cyclone

(BFM Bourse) - La toile de fond demeure celle d'une très forte aversion au risque, dans un environnement de taux très nerveux, un contexte géopolitique houleux et avec des indicateurs baromètres d'activité laissant clairement entrevoir le scénario d'une entrée en récession des principaux pôles économiques de la planète. A très court terme cependant, les forces acheteuses et vendeuses tendent à s'équilibrer. L'indice CAC 40 est parvenu, après avoir passé l'essentiel de la séance mercredi dans le rouge, à s'extirper symboliquement en territoire positif, pour une clôture en hausse toute aussi symbolique (+0,19% à 5 766 points). Une hausse que l'indice baromètre de la place française doit à des titres à fort effet Bêta actuel, comme Hermès (+2,36%), Renault (+2,40%), Schneider Electric (+2,42%) et Cap Gemini (+3,88%).

Une prolongation de ce rebond est possible, mais elle ne saurait être durable, au regard de la puissance des dégagements initiaux et de l'engagement du camp vendeur, tant dans des volumes d'échanges que dans la fédération sectorielle. Encore une fois, l'observation comparée des cours et de la dynamique des volumes sur ce mouvement technique de contestation sera essentielle.

Si côté agenda, les chiffres hier sont ressortis sans grand relief (balance commerciale, ventes de logements en cours, stocks des grossistes), en demi-teinte et sans impact direct sur les cours, c'est que les opérateurs ont déjà les yeux tournés vers les principaux rendez-vous de cette seconde partie de semaine: les prix PCE, mesure phare de l'inflation pour la Fed vendredi, et ce jeudi les données finales du PIB américain pour le deuxième trimestre.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont significativement rebondi mercredi, à l'image du Dow Jones (+1,88% à 29 683 points) ou du Nasdaq Composite (+2,05% à 11 051 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,97% à 3 719 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9660$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 81.50$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et les données finales du PIB T2 à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 000 points symboliques ont été rompus dans des conditions validantes de volumes et de volatilité, et la nouvelle zone de travail identifiée entre 5 785 et 6 000 points aura été traversée d'un seul trait la semaine passée. A ce stade, la possibilité d'une réaction technique va prendre corps. Il nous manquait la matérialisation des conditions de sa mise en place.

Nous évoquions lundi matin la possibilité d'une bougie en harami ou accélération baissière vive dès le début de séance. C'est en réalité en "marteau inversé" qui vient nous donner un signal de même nature. Malheureusement elle n'a pas été validée par la bougie suivante, rouge et sans aucune ombre basse. Seule la capacité à clôturer au dessus des points hauts du 26 septembre renforcerait l'idée du développement rapide d'un rebond technique. Nous n'y sommes pas encore.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5640.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6000.00 / 6364.00 Support(s) : 5640.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime