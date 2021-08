CAC 40 : Consommation intérieure américaine et intervention de Powell au menu

(BFM Bourse) - A proximité immédiate de records absolus (6 944 points), l'indice phare parisien, le CAC 40, a quelque peu reflué lundi, sans trahir aucune forme de peur, dans des volumes minces au coeur de la période estivale. Quelques prises de profits ponctuels alimentées par une série de chiffres macroéconomiques chinois montrant, sur un an glissant, un ralentissement net de la dynamique de la reprise. Du côté des chiffres chinois évoqués, focus sur deux d'entre eux, la production industrielle, dont le rythme de hausse en rythme annuel ralentit à +6.4% (contre +7,9% attendu) et les ventes au détail (+8.5% en rythme annuel contre +10.9% attendu).

Dans l'immédiat, les opérateurs vont progressivement se tourner vers la "rentrée" de la Fed, qui publiera ses Minutes mercredi, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion FOMC. Son Président, J. Powell, interviendra lors d'un événement en ligne, à 19h30 (Heure française).

Bien que tragique, la situation en Afghanistan, où les talibans ont repris Kaboul et le pouvoir 20 ans après en avoir été chassé par les Etats-Unis, pèse peu sur les marchés. "L'Afghanistan est une si petite économie et n'est pas connectée à l'économie mondiale (...) Ce qui se passe est embarrassant pour les Etats-Unis et c'est très triste mais je ne pense pas que cela va avoir un impact durable sur le marché" explique Karl Haeling, analyste chez LBBW (Landesbank Baden-Württemberg).

Pour être complet sur le plan macroéconomique, à signaler la contraction sévère, de 43.0 à 18.3 de l'indice manufacturier de la Fed de NY (Empire State).

Côté valeurs, les titres les plus exposés à la Chine ont subi les replis les plus conséquents à Paris, valeurs du luxe en tête. Après avoir frôlé la barre des 100 milliards d'euros de capitalisation boursière vendredi, Kering rend ainsi 4,7% (-2,1% pour LVMH, -1,7% pour Hermès). TotalEnergies pâtit (-1,2%) pour sa part du recul des cours du brut, lui aussi imputable aux données chinoises.

Valeur du jour lundi 16 août, Faurecia décolle de 12,05% à 43,06 euros après avoir annoncé l'acquisition de 60% du capital de l'équipementier allemand Hella, opération structurante puisque la cible est valorisée près de 7 milliards d'euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont reflété l'achat du moindre petit creux en cours de séance, clôturant loin des points bas. Si le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, s'est finalement contracté de 0,20% à 14 793 points, le Dow Jones est parvenu à grappiller 0,31% à 35 625 points lundi. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,26% à 4 479 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1770$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 67,10$.

A l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité la première estimation du PIB T2 en Zone Euro à 11h00, les ventes au détail aux Etats-Unis à 14h30 et l'intervention du Président de la Fed à 19h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend haussier reste fermement affirmé. Il ne faut toutefois pas sous-estimer un certain danger lié à l'absence de volumes. En effet, les mouvements sont de ce fait désordonnés et potentiellement sujets à des rappels à l'ordre sévères. Les sommets ne doivent pas susciter la peur mais les aborder avec prudence n'est pas interdit… Un rééquilibrage momentanée des forces en présence n'est donc pas exclu, à la manière de ce qui s'était produit entre le 18 juin et le 05 juillet.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6944.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6590.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6944.00 / 7000.00 Support(s) : 6590.00 / 6350.00 / 6250.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime