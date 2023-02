CAC 40 : Composer avec les messages des banquiers centraux

(BFM Bourse) - Le CAC 40 aura réussi à gagner 3% sur l'ensemble de la semaine passée, en s'offrant le luxe d'inscrire de nouveaux sommets historiques (7 387 points), sur fond d'acceptation de la persistance d'une inflation élevée de part et d'autre de l'Atlantique, et de digestion des messages envoyés par la Fed et la BCE. De récentes données relatives aux prix, ou des baromètres d'inflation (prix à la consommation, à la production, emploi) ont illustré des tensions sur la machine économique, en particulier outre Atlantique. "Les marchés financiers s’ajustent aux messages des banquiers centraux sur le risque de persistance de l’inflation", analyse Jeanne Asseraf-Bitton, Responsable de la Recherche et Stratégie de BFT IM, qui étaie: "Les anticipations sur les taux directeurs sont revues en conséquence et les taux souverains 10 ans se tendent autour de 3.9% aux Etats-Unis, 2.5% en Allemagne et 2.9% en France."

Force est de constater que ce sont les résultats des grands groupes qui auront permis au CAC de se distinguer sur la semaine. Bal qui se poursuivait vendredi avec Air France-KLM a signé une hausse de 5,3% à rebours de la mauvaise tendance du marché, porté par d'excellents résultats 2022, nettement supérieurs aux attentes. A contrario GTT a perdu 6,2%, malgré là encore de bons comptes annuels. Mais la prévision de résultat brut d'exploitation (Ebitda) pour 2023 déçoit quelque peu les attentes du marché. Même logique pour Eutelsat (-9%) qui a publié des résultats semestriels inférieurs aux prévisions des analystes. Valneva a de son côté perdu 9,1%, plombé par des perturbations sur des essais cliniques évaluant son candidat-vaccin pour traiter la maladie de Lyme.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi en ordre dispersé, le Dow Jones grappillant 0,39% à 33 826 points, et le Nasdaq Composite abandonnant 0,58% à 11 787 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a fini sur une note légèrement négative, loin toutefois de ses points bas de séance (-0,28% à 4 079 points).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0690$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, le rapport mensuel de la BuBa (Banque d'Allemagne). On notera que Wall Street restera fermé en raison d'un jour férié (Commémoration de la naissance de George Washington).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans des volumes en hausse à défaut d'être particulièrement nourris, le CAC 40 a terminé en hausse significative mercredi 15/02, en s'offrant le luxe de clôturer à un niveau très proche des points hauts de séance. La bougie tracée, formellement en marubozu presque parfait, doublé d'une combinaison en englobante, a renforcé le message haussier de fond. Dès le lendemain en séance, de nouveaux records historiques étaient battus. Une consolidation sereine peut prendre place.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime