CAC 40 : Cap sur le Wyoming

(BFM Bourse) - Dans un marché pour le moins hésitant à très court terme, en l'absence d'indicateurs statistiques majeurs ce vendredi, le CAC 40 (+0,45% à 6 557 points jeudi), devrait poursuivre ses oscillations autour d'un seuil technique et graphique important à 6 550 points. La question de l'inflation et de la politique monétaire américaine reste au cœur des préoccupations. Les Minutes digérés, les opérateurs se tournent déjà vers le symposium de Jackson Hole, grand messe annuel des grands argentiers de la planète. J. Powell y tiendra discours vendredi prochain avec à la clef de nouveaux indices permettant d'anticiper l'ampleur de la hausse des Fed Funds pour l'échéance de septembre: +50 ou 75 pdb ?

Au chapitre statistique, les opérateurs ont composé avec la confirmation du record d'inflation en Zone Euro pour le mois de juillet, à +8,9% en rythme annuel, sur le panier de produits le plus large. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac, la progression des prix a été confirmée à +4,0%. Outre Atlantique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, et l'indice manufacturier Philly Fed ont rythmé la séance. Ces deux indicateurs sont ressortis au-delà des attentes.

Côté valeurs, le léger regain de confiance du marché a permis à certaines valeurs cycliques malmenées mercredi de regagner de l’allant. C’est le cas des équipementiers automobiles: Faurecia s’est adjugé 4%, Valeo a pris 2,2% et Plastic Omnium a avancé de 3%. Les groupes parapétroliers et pétroliers CGG, Vallourec et TotalEnergies se sont également distingués, gagnant respectivement 5%, 3,1% et 2,4% dans le sillage de la reprise des cours de l’or noir.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi dans le vert, dans des marges toutefois très étroites, à l'image du Dow Jones (+0,06% à 33 999 points) ou du Nasdaq Composite (+0,21% à 12 965 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,23% à 4 283 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0080$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 90,00$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, les ventes au détail au Canada à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La structure en englobante haussière du 19 juillet, très nette, et marquée de surcroit par un dépassement de moyenne mobile, la formation d'un marubozu, a été suivie d'une consolidation en fanion, sur la partie haute de son corps. Techniquement, le message haussier de court terme s'en est trouvé pleinement renforcé, avec une confirmation consécutive: le croisement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours sur sa consœur à 50 jours, ce qui n'était plus arrivé depuis le 24 décembre 2021. Le défi actuel est le franchissement durable d'une résistance à 6 550 points. Les caractéristiques du franchissement, notamment en termes de volatilité et de volumes, appuieront sa crédibilité le cas échéant. La notion de fédération sectorielle sera également importante pour trancher la question.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6792.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12140.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6792.00 / 7036.00 Support(s) : 12140.00 / 11460.00

