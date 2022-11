CAC 40 : Baromètres d'activité PMI et Minutes de la Fed au menu

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40, baromètre de référence de la Bourse de Paris, continuait de tracer des oscillations en mince range, à proximité des 6 600 points, dont la définition technique est cours, à mesure que les interrogations sur les intentions des grandes banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique s'intensifiaient. Les Minutes de la Fed, publiés ce soir (20h00, Heure de Paris) constitueront une occasion franche de mesurer le degré de fermeté de la Reserve Fédérale, et d'anticiper davantage l'allure à venir de la courbe des Fed Funds: plus aplatie ? mais avec un taux terminal plus haut ?

Ce mercredi sera LA séance de la semaine pouvant générer de la volatilité, avec outre les Minutes, une batterie d'indicateurs d'activité PMI, en 1ères estimations pour le mois en cours. La composante industrielle allemande est attendue à 44,9 points, largement sous les 50 points, qui séparent par construction une contraction d'une expansion du secteur considéré. Et ce avant que la planète financière ne se trouve privée de repères majeures, avec la fermeture de Wall Street demain, et l'entrée dans un weekend prolongée en raison des fêtes de Thanksgiving. Wall Street rouvrira vendredi pour une séance écourtée, en l'absence d'une très large frange d'investisseurs.

Côté valeurs, TotalEnergies a gagné 4,4%, Vallourec +9,6% et Schlumberger a progressé de 5,7%. Vous retrouverez ici les informations expliquant l'avancée des (para)pétrolières. Autre valeur bien orientée : Interparfums qui a avancé près de 5% après avoir une nouvelle fois relevé ses objectifs annuels. Les craintes sur l’évolution des cas de coronavirus en Chine ont pénalisé les groupes de luxe. L’Oréal a cédé 1%, Hermès a perdu 0,95% et LVMH a limité ses pertes à 0,2%

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+1,18% à 34 098 points) ou du Nasdaq Composite (+1,36% à 11 174 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,36% à 4 003 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0340$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80.90$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, les PMI industriels et services, en premières estimations pour novembre. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro seront publiées à 10h00. A suivre à 20h00 les Minutes de la Fed, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: La liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du vendredi 25 novembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La rally amorcé le 04/10 s'est traduit par un retour franc sur une zone de résistance à 6 550 points. La capacité à s'en affranchir dans de forts volumes viendrait ouvrir la voie à une poursuite de ce rally d'octobre. C'est ce niveau qui est justement en cours de redéfinition, avec une congestion autour des 6 600 points. Dans l'immédiat, l'incapacité à créer de nouveaux points hauts laisse augurer a minima une respiration. Une courte phase corrective en direction de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) peut également prendre corps à tout moment.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6898.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6898.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6142.00

