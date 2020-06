CAC 40 : Aucun directionnel à très court terme

(BFM Bourse) - Le schéma s'est répété lundi, pour la cinquième séance consécutive, à savoir un passage au-dessus des 5 000 points, avant un essoufflement en cours de séance, pour une clôture en-deçà. Cette entrée dans une nouvelle phase de marché, avec un camp acheteur moins inconditionnel, qui se pose beaucoup plus de questions, est largement confirmée. L'indice phare parisien a perdu hier 0,62% à 4 948 points.

Les marchés sont toujours balancés par deux forces antagonistes: les indicateurs macroéconomiques, souvent au-delà des attentes, et des craintes de plus en plus vives d'une seconde vague épidémique, alors même que la première est encore loin d'être sous contrôle, en particulier aux Etats-Unis et au Brésil. En l'absence d'actualité macro-économique majeure en Europe, la situation sanitaire est donc restée au centre des préoccupations avec l'annonce par l'OMS d'une augmentation inédite du cas de contamination dimanche (183.020 nouveaux cas diagnostiqués dans le monde...), incitant clairement les investisseurs à la prudence. Des déclarations rassurantes de la Maison Blanche sur l'accord commercial sino-américain, venant contredire le Conseiller Peter Navarro, devraient permettre une ouverture légèrement dans le vert ce mardi.

Rien de consistant à se mettre sous la dent côté macroéconomie lundi. La séance de ce mardi sera plus riche et dense sur ce plan (voir plus bas). Les opérateurs ont digéré le principal rendez-vous de vendredi, à savoir la réunion du Conseil européen à l'occasion d'un "débat d'orientation" par téléconférence notamment du projet de plan de relance de la Commission constitue le principal rendez-vous du jour n'a donné lieu à aucune avancée notable (le contraire eût été un petit miracle dans le contexte européen). La patronne de la BCE, Christine Lagarde, a pourtant exhorté les Etats membres à se dépêcher de s'accorder sur un plan de relance en soulignant que le calme relatif sur les marchés financiers était lié à l'anticipation de décisions fortes. L'Allemagne, poids lourd de la zone euro, apparaît prête à s'engager sous l'impulsion décisive d'Angela Merkel, mais ce sont surtout les quatre frugaux qu'il faudra circonvenir ou convaincre...

Côté valeurs, le secteur aérien, sur toute la chaîne des intervenants, était pénalisés, à l'image de ses principaux représentants sur la cote parisienne: Air France (-4,52% à 4,356 euros), Airbus (-2,32% à 67,26 euros) et ADP (-2,20% à 97,60 euros).

Mediawan (+41,40% à 11,92 euros) a flambé avec la perspective d'une OPA, en l'occurrence une proposition de rachat de la part des fondateurs.Retrouvez ici tous les détails sur le dossier.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont débuté la semaine du bon pied: le Dow Jones a gagné 0,59% lundi à 26 024 points et le Nasdaq Composite 1,11% à 10 056 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,65% à 3 117 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1260$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 40,30$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs d'activité PMI dans les principales puissances économiques de la Zone Euro ainsi qu'au Royaume-Uni, dans les services comme l'industrie, en toutes premières estimations pour le mois de juin. Les données synthétique pour l'ensemble de la Zone Euro seront publiées à 10h00. Des chiffres équivalents seront publiés pour les Etats-Unis à 15h45. A suivre également les ventes de logements neufs aux Etats-Unis à 16h00 et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, à 16h00 également.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Comme nous le précisions en préambule, sur les cinq dernières séances, cinq mouvements d'essoufflement en cours même de séance sont à relever grâce aux ombres hautes significatives de chacune des bougies correspondantes. Par ailleurs, le comblement finalement complété vendredi sur gap baissier significatif du 11 juin, avec reflux immédiat sous le seuil psychologique des 5 000 points, envoie un message négatif à court terme.

Le rééquilibrage est net et la confiance accumulée par le camp acheteur brisée. Le rally que nous venons de vivre, suivie d'un reflux important jeudi 11, n'est que l'expression technique classique d'une phase de rééquilibrage "post krach", avec alternance de mouvements euphoriques et de forte nervosité.

L'indice alterne des séances de forte hausse, ou de forte baisse, sans parvenir à définir un directionnel. Une nouvelle phase de marché, très technique, est ainsi définie.

Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5081.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4770.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5081.00 / 5213.00 / 5509.00 Support(s) : 4770.00 / 4368.00 / 4150.00

