Mediawan : Vers une OPA sur Mediawan au moment où le studio met le paquet sur la croissance externe

(BFM Bourse) - Créé par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, le studio de production Mediawan va s'agrandir à travers une série d'acquisitions... tout en faisant l'objet d'une proposition de rachat de la part des fondateurs. Le trio, avec le soutien d'un groupe d'investisseurs, offre de racheter les titres cotés en Bourse à 12 euros par action, 20% de plus que le prix d'introduction de 2017.

Un petit tour en Bourse et puis s'en va ? Le groupe Mediawan, mis sur pied il y a quatre ans par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse dans le but de créer un champion européen audiovisuel, prévoit de s'agrandir en rachetant Lagardère Studios et l'espagnol Good Mood Productions, et va faire l'objet d'un projet d'OPA de la part de ses fondateurs.

D'après un communiqué publié lundi avant Bourse, le trio entend créer avec l'aide de partenaires financiers (l'assureur français MACSF et le fonds d'investissement américain KKR) une nouvelle société baptisée "Mediawan Alliance", à travers laquelle ils comptent lancer une offre publique sur les titres Mediawan qu'ils ne détiennent pas au prix de 12 euros par action. Le projet d'OPA mentionnant les conditions détaillées devrait être déposé auprès de l’AMF mi-juillet 2020. En cas de succès, cette offre leur donnerait le contrôle sur Mediawan. Mediawan Alliance, détiendrait également une participation minoritaire dans Leonine, l’un des principaux groupes indépendants allemands de production de films et de contenus, que KKR apporterait à la nouvelle société dont Pierre-Antoine Capton deviendrait le président et Fred Kogel (CEO de Leonine) le directeur général.

Le prix envisagé représente une prime de 20% par rapport aux cours d'introduction de Mediawan en 2017 et de 41% par rapport à la moyenne des cours du dernier mois. KKR a accepté de financer l'offre publique, qui valorise la totalité du capital de Mediawan à 383 millions d'euros, en contrepartie de certains droits spécifiques d'actionnaire minoritaire destinés à protéger son investissement.

Parallèlement, Mediawan Alliance est entrée en négociations exclusives pour l’acquisition des activités audiovisuelles du groupe de production Troisième Œil, détenu en direct par Pierre-Antoine Capton, après la remise d’une offre ferme (sous conditions suspensives, notamment le fait que l'OPA sur Mediawan aboutisse).

Séparément, Mediawan a également annoncé lundi avoir remis une offre ferme au Groupe Lagardère et être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition pour un montant total pouvant atteindre 100 millions d’euros de Lagardère Studios, et avoir acquis une participation majoritaire dans Good Mood, société de production indépendante créée en 2017 par Daniel Écija (ancien CEO de Globomedia).

"Nous avons créé Mediawan il y a quatre ans dans l’intention de créer un champion européen audiovisuel pour répondre à la demande de contenus premium, et ces nouvelles opérations sont des étapes sans précédent pour poursuivre notre croissance dans de nouvelles zones géographiques d’Europe, dans de nouveaux formats et avec de nouveaux partenaires. La combinaison avec des acteurs clé comme Lagardère Studios et Groupe Troisième Œil et les projets de coopération avec Leonine valident la stratégie de Mediawan", a déclaré Pierre-Antoine Capton. De leur côté Xavier Niel et Matthieu Pigasse ont fait part de leur "grande fierté" de "participer à la création d’un champion mondial des contenus et d’ancrer son actionnariat en France".

En Bourse, le cours de Mediawan qui s'établissait vendredi à 8,43 euros connaissait logiquement une envolée lundi matin pour se caler, au portage près, sur le prix de l'OPA attendue, soit une hausse de 41,16% à 11,90 euros.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MEDIAWAN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok