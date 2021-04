CAC 40 : Au coeur d'une zone d'allègement

(BFM Bourse) - Pour la première séance de la semaine, après un weekend pascal de quatre jours, la Bourse de Paris a entamé les débats sur une note haussière (+0,47% à 6 131 points pour le CAC 40) avec quelques signes d'essoufflement en cours même de séance, alors que Wall Street calait mardi, après un lundi enthousiasmant. L'accueil chaleureux réservé au plan d'investissement dans les infrastructures (plan BBB) laisse progressivement place à un sentiment dubitatif après l'annonce de Biden de son souhait d'harmoniser le taux d'IS (Impôt sur les Sociétés) dans tous les Etats des USA.

Au chapitre statistique, chiffres mi-figue, mi-raisin à signaler hier concernant la Zone Euro, avec un taux de chômage qui reste stable à 8.3% de la population active, là où le consensus médian laissait espérer une baisse à 8.1%. En revanche, l'indice Sentix de confiance dans l'économie a flambé à 13.1, au plus haut depuis août 2018, battant très largement la cible.

Côté valeurs, Air France-KLM a finalement gagné 1,6% au terme d'une séance très volatile, à la suite du feu vert de la Commission européenne à une recapitalisation par l'Etat français jusqu'à 4 milliards d'euros pour Air France, mise à terre par la pandémie et l'effondrement du trafic passagers. L'Etat français sera ainsi autorisé à monter, plus ou moins momentanément, à près de 30% du capital. Solide tout au long de la journée, Pernod Ricard n'a cessé d'accélérer pour finir en tête du CAC 40 à +3,2%, devançant L'Oréal (+2,25%), ArcelorMittal (+1,8%), Publicis (+1,7%) et Bouygues (+1,5%). Sans véritable tendance sectorielle donc. Sur le reste de la cote, plusieurs valeurs ont été fort recherchées à commencer par Atari dont le titre a bondi de 16,75% à l'annonce de la création d'une division blockchain pour renforcer l'écosystème autour de l'Atari Token. D'autres, comme Faurecia (+4,2%) et JCDecaux (+3%) ont profité de relèvements de recommandations.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé, dans des marges toutefois étroites, dans le rouge mardi, à l'image du Dow Jones (-0,29% à 33 430 points) ou du Nasdaq Composite (-0,05% à 13 698 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a cédé 0,10% à 4 073 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1860$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 59,40$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité les données finales PMI services en Europe (données synthétiques pour la Zone Euro à 10h00, et pour les États-Unis, la balance commerciale à 14h30, les stocks de pétrole à 16h30, ainsi que les "Minutes" de la Fed, compte-rendu de la dernière réunion FOMC, à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 a désormais comblé intégralement le "Gap Covid" du 24/02, fossé de cotation ample. Et ce en un temps réduit, du 08 au 10 mars, sur aspiration haussière. Cet événement est majeur sur le plan technique, et montre, par son absence d'hésitation lors du comblement un surcroit de confiance. Désormais, nous arrivons dans une zone dite d'allégement.

Le questionnement sur une diminution du degré d'exposition aux actions s'intensifie pour nombre d'investisseurs. Sans que le directionnel ne change pour autant. Ces questionnements pourront se traduire momentanément par une phase très technique et hachée entre deux bornes, révisées entre 5 870 et 6 200 points. Nous approchons donc de la seconde, et le harami tracé mercredi donne un premier signe d'essoufflement.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir. Une poursuite d'une phase de consolidation élargie pour les prochains jours est l'une des options les plus crédibles. L'indice en définit actuellement l'amplitude. Il convient donc de ne pas se laisser griser en sommet de figure. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6200.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6200.00 Support(s) : 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

