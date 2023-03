CAC 40 : Attention, CAC fragile !

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

La tentative de rebond du CAC 40 mardi sera retombé comme un soufflé, en raison, en particulier, du secteur bancaire, une nouvelle fois entaché par des perquisitions au sein de cinq établissements financiers en France. BNP Paribas, Exane (une filiale de la BNP), Société Générale, Natixis et HSBC sont visés dans le cadre d'enquêtes préliminaires ouvertes fin 2021 pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. L'indice phare parisien aura préservé de très maigres gains: +0,14% à 7 088 points.

Côté valeurs, sur le CAC 40, BNP Paribas a grignoté 0,35%, loin de ses sommets de séance, tandis que Société Générale a perdu 1,07% à 19,748 euros. Mais c'est le secteur technologique qui a le plus lourdement reculé, avec des dossiers comme Cap Gemini (-0,94% à 162,60 euros), Wordline (-1,67% à 37,19 euros), Dassault Systèmes (-2,61% à 36,04 euros) et STMicroelectronics (-2,91% à 44,51 euros).

Au chapitre statistique, le très suivi indice de confiance du consommateur américain (Conference Board), a progressé à 104,2, prenant à contre-pied la communauté financière. L'indice manufacturier de la Fed de Richmond a relevé la tête, tout en restant encore en territoire négatif, à -5, par ailleurs.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en territoire rouge, dans des proportions très mesurées toutefois, à l'image du Dow Jones (-0,12% à 32 394 points) ou du Nasdaq Composite (-0,45% à 11 716 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a légèrement reculé de 0,16% à 3 971 points, encore symboliquement sous le seuil symbolique des 4 000 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0830$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,80$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, les ventes de logements en cours aux Etats-Unis à 16h00 et les stocks de pétrole à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Certes les 7 000 points symboliques ont été "sauvés" in extremis en clôture vendredi. Mais le corps rouge de la bougie, par son amplitude, conjugué à la puissance des volumes de transactions, a précipité le croisement désormais imminent de deux moyennes mobiles remarquables: à 20 et 50 jours (respectivement en bleu foncé et orange). Le corps rouge lundi 27/03, certes mince, contenu dans le corps de la bougie rouge de la séance précédente, relativise la durabilité de la réaction technique en cours, tout comme les volumes observés, faibles.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7225.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7225.00 / 7422.00 Support(s) : 7000.00 / 6888.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime