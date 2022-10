CAC 40 : Attention à la porte du saloon

(BFM Bourse) - Séance de très grande volatilité hier sur les principaux indices actions de part et d'autres de l'Atlantique, avec des écarts très importants - c'est spectaculaire sur le S&P 500 - entre les points bas et les points hauts de séance. Dans un premier temps, les chiffres de l'inflation américaine, l'un des points chauds statistiques de la semaine, ont brutalisé les carnets d'ordres, et le camp acheteur s'est progressivement mobilisé. Le CAC aura finalement réussi à dépasser 1% de gain à 5 879 points.

La publication des IPC aura pris un sens particulier au lendemain des Minutes de la Fed, dont le message principal à retenir est la volonté quoi qu'il en coûte de l'Institution à lutter contre la hausse des prix. Dans le détail, l'indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie, a bondi de 0,6%, en septembre, contre une cible à +0,4%. Pour le panier de produits le plus large, l'inflation atteint 8.2% en rythme annualisé. De quoi laisser augurer une poursuite sans pause du processus de hausse des taux fédéraux. Les augmentations des indices du logement, de la nourriture et des soins médicaux ont été les plus importantes parmi de nombreuses autres causes de l'augmentation mensuelle corrigée des variations saisonnières.

Preuve que le marché, bien qu'en tendance de fond baissière, offre des primes aux contrarian trades, des titres Value qui ont particulièrement souffert ces dernières semaines, auront gagné beaucoup de terrain jeudi, à l'image de Dericherbourg (+5,04% à 4,29 euros), Faurecia (+5,71% à 12,025 euros), Air France (+5,96% à 1,3860 euro), ou Elior (+8,55% à 1,879 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont pris une hauteur significative jeudi, avec une mobilisation des acheteurs tout au long d'une séance mal engagée, à l'image du Dow Jones (+2,83% à 30 038 points), ou du Nasdaq Composite (+2,23% à 10 649 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 2,60% à 3 669 points. Le secteur bancaire aura pesé favorablement dans les débats.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9790$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 89.20$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, la balance commerciale en Zone Euro à 11h00, les ventes au détail aux Etats-Unis à 14h30 et l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich, données préliminaires) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A ce stade, la tendance baissière de fond reste d'actualité malgré la réaction, en cours même de séance jeudi. Si les volumes conjugués à l'ombre basse de la bougie et la structure en englobante haussière laissent entrevoir une extension haussière au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), il va s'agir de continuer à anticiper des mouvements contrariants, sous peine de souffrir de l'effet "porte de saloon".

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5640.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6000.00 / 6360.00 / 6550.00 Support(s) : 5640.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

