CAC 40 : Alourdissement de l'ambiance sous les 5 000 points

(BFM Bourse) - Hier, le CAC 40 a avancé (+0,79% à 4 977 points), dans un marché sans fédération sectorielle ni conviction marquée, en restant sous la barre des 5 000 points, qui constitue le juge de paix en deçà duquel les projections à court terme sont pessimistes.

Sans aucune avancée dans les négociations au Congrès sur le nouveau volet du plan de relance américain, et sans programmation de nouvelle date après le report d'une nouvelle salve de discussion commerciale sino-américaine, les principaux indices actions de la planète ont actionné le mode "torpeur", au coeur du mois d'août. C'est justement tout le sens des "Minutes" de la Fed, qui hier soir, ont insisté, en creux, sur la nécessité d'une entente au Congrès sur la question budgétaire, et sur la menace de la guerre commerciale, qui n'ébranle pas Wall Street. C'est au tour de la BCE ce jeudi de proposer son compte-rendu de la dernière réunion de son Conseil des Gouverneurs.

L'ambiance de marché va être guidée les prochaines semaine à l'aune de la crédibilité de la capacité d'entente au Congrès sur un nouveau volet du plan de soutien, de l'évolution et de la gravité de la pandémie, des précisions suite à l'annonce russe de la découverte d'un vaccin anti Covid, et du degré de violence la guerre commerciale et numérique sino-américaine.

Dans le reste d'une actualité particulièrement morne, la pandémie de Covid-19 continue de préoccuper les investisseurs, alors que plusieurs pays mettent en place de nouvelles mesures de restriction pour tenter d'en limiter la propagation. L'épidémie de Covid-19 est toujours active et entraîne des nouvelles mesures de restriction pour tenter de limiter sa propagation. Les autorités libanaises ont ainsi décrété un reconfinement d'une durée de plus de deux semaines à partir de vendredi, tandis que la Corée du Sud a annoncé renforcer ses contrôles. En France le port du masque sera "systématisé" d'ici à la fin août, y compris dans les open space. Ces réactions gouvernementales interviennent alors que le rythme des nouvelles contaminations s'est fortement accéléré au cours des derniers jours, notamment en Europe.

Au chapitre statistique, grâce en particulier à des chiffres de l'inflation en Zone Euro parfaitement conformes aux attentes. En données finales pour juillet, l'indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool et tabac (éléments volatils) a progressé de 1.2% en rythme annualisé, parfaitement dans la cible, selon les toutes dernières données Eurostat. La prochaine publication est prévue pour le 1er septembre: premières estimations de l'inflation pour août.

Côté valeurs, l'immobilier était encore sous forte pression en Bourse, à l'image de Carmila (-1,04% à 8,57 euros), Argan (-1,63% à 84,4 euros), Mercialys (-3,21% à 5,58 euros), ou Klepierre (-4% à 13,44 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en territoire rouge, dans des marges relativement limitées, à l'image du Dow Jones -0,31% à 27 692 points) ou du Nasdaq Composite (-0,57% à 11 146 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,44% à 3 374 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1840$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 42.70$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE à 13h30, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30 et l'indice des indicateurs avancés (Conference Board) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La formation de harami baissier, que nous pressentions pour la séance de mercredi 12, s'est finalement concrétisée jeudi 13, après extension haussière au-dessus du seuil psychologique et graphique des 5 000 points. Nous précisions vendredi 14 que "toute rupture de ce seuil avec transformation de la bougie hebdomadaire viendrait envoyer un signal d'alerte." Ces éléments étant pleinement validés, une poursuite des oscillations sous les 5 000 sont envisagées, en partie basse d'une très vaste figure formée depuis le début du mois de juin dans une forte volatilité.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 5000.00 points.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 1548Z est adapté.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 5000.00 / 5132.00 Support(s) : 4770.00 / 4691.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime