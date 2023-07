Cac 40 : Le titre avance après des semestriels 'record'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis s'est dit mercredi 'bien placé' à la fois pour l'exercice 2023 et au-delà après avoir dégagé des résultats 'record' au titre de son premier semestre.



Le groupe automobile dit avoir engrangé un bénéfice net de 10,9 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, en augmentation de 37% par rapport au premier semestre 2022.



Son résultat opérationnel courant s'est quant à lui établi à 14,1 milliards d'euros, en croissance de 11% par rapport au premier semestre 2022, donnant une marge 'solide' de 14,4%.



Le chiffre d'affaires net atteint 98,4 milliards d'euros, en hausse de 12% par rapport au premier semestre 2022, principalement lié à augmentation de ses volumes de ventes en dépit d'un environnement commercial jugé 'difficile'.



Dans un communiqué, le constructeur indique que ces résultats 'record' vont lui permettre de poursuivre ses investissements stratégiques et de réaliser les ambitions du plan 'Dare Forward 2030'.



Stellantis a par ailleurs annoncé qu'il entendait boucler son programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros d'ici à la fin 2023.



A 9h20, le titre gagnait 0,5%, affichant ainsi l'une des plus forte progressions d'un indice CAC 40 en repli de presque 1%.



