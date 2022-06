Cac 40 : Pourquoi le CAC 40 compte-t-il actuellement 41 valeurs?

(BFM Bourse) - Un mois après sa cotation en Bourse, Euroapi va intégrer l'indice des 120 plus grosses capitalisations françaises le 20 juin prochain. En attendant, le leader mondial des principes actifs pharmaceutiques évolue au sein d'un CAC 41 depuis sa scission avec Sanofi le 6 mai dernier. Une situation qui est loin d'être exceptionnelle, l'indice vedette parisien ayant compté plusieurs fois un membre de plus au cours de son existence.

Quelques semaines après avoir célébré son indépendance de Sanofi avec une cotation en Bourse sur Euronext Paris, Euroapi annonce son entrée dans l'indice SBF 120 et dans le CAC Mid 60 à compter du lundi 20 juin prochain. C'est aussi à cette échéance qu'Euroapi fera ses adieux au prestigieux CAC 40 qu'il a aussitôt intégré mécaniquement lors de sa mise en Bourse séparé du géant Sanofi, le 6 mai dernier.

Cette anomalie boursière est loin d'être exceptionnelle. Le CAC 40 a déjà par le passé comporté un 41ème membre, le vendredi 2 juillet 2010, avec la scission du groupe Accor, qui donné le coup d'envoi de l'introduction en Bourse d'Edenred, représentant la branche des services prépayés de l'hôtelier (Ticket Restaurant, cartes cadeau...) En juin 2013, l'indice vedette de la Bourse de Paris comportait également 41 valeurs avec l'arrivée de Fnac, introduite en Bourse par Kering. Le distributeur spécialisé qui ne s'était pas encore rapproché de Darty, avait eu l'occasion d’évoluer parmi l'élite boursière le temps de deux petites journées, du 20 juin et jusqu'à la clôture de la séance boursière du 21 juin 2013. Un an plus tard, c'est au tour de Worldline d’intégrer l'indice vedette parisien en raison de sa scission avec Atos, avant d'en être évincé quelque temps plus tard. En 2019, Wordline prend sa revanche et rejoint à son tour le CAC 40, indice dans lequel figurait son ex-maison mère Atos.

Pour en revenir à Euroapi, le dossier risque de connaître une forte volatilité jusqu'au 17 juin, date de sa sortie effective du CAC 40. "Une réallocation des fonds basés sur le CAC 40 et détenant encore du Euroapi est à prévoir", explique Oddo BHF dans sa note du jour. Du fait de sa capitalisation, le titre sera basculé dans les indices du SBF120 et du CAC Mid 60. "Cette entrée marque une nouvelle étape pour Euroapi en tant que société cotée, quelques semaines seulement après avoir célébré notre indépendance avec notre cotation sur Euronext Paris, accueillie très favorablement"; déclare le directeur financier du groupe Antoine Delcour.

+25% depuis son entrée en Bourse

La Bourse va donner l'opportunité au leader mondial des principes actifs pharmaceutiques (API), avec environ 200 références en portefeuille, de monter en puissance dans son activité Contract Development and Manufacturing (CDMO). Elle consiste pour Euroapi à développer des principes actifs dont elle ne détient pas la propriété intellectuelle.

Euroapi, qui a réalisé au total l'équivalent de 900 millions d'euros de revenus l'année dernière, estime ainsi être, en termes de chiffre d’affaires, le deuxième fabricant mondial de principes actifs pharmaceutiques (le premier sur le segment des petites molécules) avec plus de 500 clients dont de grands laboratoires mondiaux de l’industrie pharmaceutique (dont Sanofi à hauteur de près de 49% du chiffre d'affaires global aujourd'hui), des fabricants de médicaments génériques, des fabricants de produits de santé animale, des acteurs de la santé grand public et de la nutrition ou encore des sociétés de biotechnologies.

Sur la base d'une croissance organique (hors croissance externe et initiatives de relocalisation d’API), Euroapi vise à atteindre environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2022 dont 25 à 30% dans l’activité CDMO. D’ici à 2025, le groupe vise un taux de croissance annuel de son chiffre d'affaires compris entre 6% et 7%, dont environ 35% provenant de ses activités CDMO, tandis que le poids relatif de Sanofi dans le chiffre d'affaires devrait être ramené entre 30 et 35% à cette horizon (autrement dit la croissance des ventes aux tiers sera supérieure à la croissance moyenne du marché). Le groupe entend également améliorer la marge de "Core Ebitda" pour qu'elle soit égale ou supérieure à 14% en 2022 et supérieure à 20% d’ici à 2025 (contre 12 % en 2021).

Un mois après sa cotation, Euroapi fait déjà l'unanimité auprès des analystes. Deutsche Bank a rapidement jeté son dévolu sur le dossier en lui assignant un objectif de cours de 20 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse de 35% par rapport aux cours actuels. Euroapi gagne encore 2,54% à 14,888 euros vers 10h30 et 25% depuis son introduction en Bourse le 6 mai dernier.