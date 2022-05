Euroapi : L'introduction réussie d'Euroapi, la filiale de Sanofi, fait l'unanimité auprès des analystes

(BFM Bourse) - Les premiers pas boursiers réussis d'Euroapi vendredi ont convaincu les analystes. La performance est d'autant plus saluée que cette introduction a été réalisée dans un contexte boursier difficile. La filiale spécialisée dans les principes actifs de médicaments, scindée de Sanofi, affiche un gain de plus de 20% depuis son entrée en Bourse vendredi.

La vie boursière d'Euroapi détachée de Sanofi se déroule sans encombres. Depuis son introduction en Bourse vendredi, la filiale du géant français spécialisée dans les principes actifs de médicaments est la nouvelle coqueluche des analystes de la place. Mardi, Deutsche Bank a jeté son dévolu sur la douzième entreprise à s'être introduite en Bourse cette année à Paris et annonce démarrer le suivi du titre avec une recommandation à l'achat. Elle est assortie d'un objectif de cours de 20 euros.

La veille, c'était à JP Morgan d'afficher sa préférence pour Euroapi. La banque d'affaires a initié la couverture du dossier avec un avis à surpondérer pour viser 17 euros. JP Morgan apprécie le profil d'une société "en pleine transformation" et table sur une croissance de l'Ebitda de plus de 20% sur la période 2021/2025.

D'autres analystes viendront probablement apporter leur soutien au dossier, le temps d'apprivoiser ce nouvel entrant sur la place parisienne. En attendant, Euroapi gagne encore 6,25% à 14,702 euros au lendemain d'une hausse de plus de 2%. Depuis vendredi, le titre de la filiale de Sanofi affiche une performance supérieure à 20% quand le CAC 40 accuse un repli de plus de 3%. De son côté, Sanofi est en léger repli à 96,21 euros vers 10h00.

23 actions Euroapi pour une Sanofi détenue

Annoncée en début d'année, la cotation de la filiale de Sanofi avait débuté vendredi au prix de 12 euros par action. Le dossier s'était largement distingué en dépit de la forte baisse des marchés et avait rebondi de près de 13% à la clôture. Concrètement, Sanofi a attribué à ses actionnaires des titres Euroapi sous forme de dividende exceptionnel en nature. Le laboratoire pharmaceutique français a distribué une action Euroapi pour 23 actions Sanofi détenues en portefeuille à la date du 9 mai 2022 (sans démarche à faire pour l'actionnaire, la livraison effective sur le compte étant prévue mardi).

Au terme de l'opération Sanofi ne détiendra plus que 30% d'Euroapi, et s'engage à ne pas céder de titres supplémentaires avant deux ans. L'Oréal, qui en tant que premier actionnaire de Sanofi (près de 10% des parts) sera mécaniquement le principal bénéficiaire de la distribution, s'est engagé à ne pas céder de titres avant un an pour sa part. L'Etat français détiendra de son côté 12% du capital.

Une expérience de plus de 150 ans

Euroapi, qui bénéficie via son actuelle maison mère d'une expérience de plus de 150 ans sur le marché des principes actifs pharmaceutiques, s’appuie sur un ensemble de six sites de production et de centres de développement tous situés en Europe.

Euroapi, qui a réalisé au total l'équivalent de 900 millions d'euros de revenus l'année dernière, estime ainsi être, en termes de chiffre d’affaires, le deuxième fabricant mondial de principes actifs pharmaceutiques (le premier sur le segment des petites molécules) avec plus de 500 clients allant des plus grands laboratoires mondiaux de l’industrie pharmaceutique (dont Sanofi à hauteur de près de 49% du chiffre d'affaires global aujourd'hui), des fabricants de médicaments génériques, des fabricants de produits de santé animale, des acteurs de la santé grand public et de la nutrition ou encore des sociétés de biotechnologies.

Pas de dividendes avant 2025

Euroapi anticipe que le marché non-captif (hors CDMO, autrement dit hors "Contract Development Manufacturing Organisations" soit hors contrats de sous-traitance) du développement des procédés et de la fabrication des principes actifs (appelés aussi API pour "Active Pharmaceutical Ingredient") croisse à un taux moyen de 6% à 7% par an jusqu'en 2024 tandis que le marché du CDMO devrait croître à un taux annuel moyen de 7% à 8% sur la même période.

Sur la base d'une croissance organique (hors croissance externe et initiatives de relocalisation d’API), Euroapi vise à atteindre environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2022 dont 25 à 30% dans l’activité CDMO. D’ici à 2025, le groupe vise un taux de croissance annuel de son chiffre d'affaires compris entre 6% et 7%, dont environ 35% provenant de ses activités CDMO, tandis que le poids relatif de Sanofi dans le chiffre d'affaires devrait être ramené entre 30 et 35% à cet horizon (autrement dit la croissance des ventes aux tiers sera supérieure à la croissance moyenne du marché). Le groupe entend également améliorer la marge de "Core Ebitda" pour qu'elle soit égale ou supérieure à 14% en 2022 et supérieure à 20% d’ici à 2025 (contre 12 % en 2021).

Pour privilégier, à court terme et moyen terme, le réinvestissement des flux de trésorerie générés par son activité pour soutenir sa stratégie de croissance, la firme ne prévoit pas de distribuer de dividendes avant 2025 (au titre de l'exercice 2024). Euroapi compte investir à terme environ 10% de ses revenus, avec un budget d'investissement total sur la période 2022-2025 d'environ 510 millions d'euros.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse