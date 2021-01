Cac 40 : Devrait encore réduire sa présence en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nissan devrait encore réduire sa présence en Europe selon le quotidien japonais Yomiuri. Le groupe pourrait confier à Renault la vente et la fabrication de ses véhicules sur l'Europe. Nissan souhaite concentrer ses activités sur les Etats Unis et le Japon précise le quotidien.



' Dans le cadre de son plan de restructuration, le constructeur nippon veut réduire son réseau commercial dans 30 pays, notamment en Europe, mais également germer une usine en Espagne ' reporte Aurel BGC suite à l'article de Yomiuri.



Rappelons que Nissan avait indiqué fin mai 2020 que le groupe voulait concentrer ses activités principales sur les marchés du Japon, de la Chine et de l'Amérique du Nord.



Nissan avait présenté un plan de quatre ans pour atteindre une croissance durable, une stabilité financière et la rentabilité d'ici la fin de l'exercice 2023.



Nissan souhaite prendre des mesures décisives pour transformer ses activités en rationalisant les opérations non rentables et les installations excédentaires, parallèlement aux réformes structurelles. L'entreprise réduira également ses coûts fixes en rationalisant sa capacité de production, sa gamme de produits mondiale et ses dépenses.



Nissan vise à atteindre une marge bénéficiaire d'exploitation de 5% et une part de marché mondiale de 6% d'ici la fin de l'exercice 2023.



Le groupe va principalement baisser sa capacité de production de 20% à 5,4 millions d'unités par an, baisser de 20% sa gamme mondiale de produits (de 69 à moins de 55 modèles), baisser ses coûts fixes d'environ 300 milliards de yens et fermer l'usine de Barcelone en Europe.



