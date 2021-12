Cac 40 : Le marché parisien signe une troisième hausse consécutive en attendant la tournée

(BFM Bourse) - L'actualité se fait de plus en plus mince alors que les opérateurs quittent leurs écrans de trading pour la pause de Noël, mais le CAC 40 se rapproche de son sommet historique. D'ores et déjà, les investisseurs contemplent déjà le volume du cadeau : indéniablement 2021 devrait être un grand cru pour l'indice tricolore.

Alors que le bonhomme à la houppelande rouge (selon l'imagerie popularisée, mais non inventée, par Coca-Cola), effectue sans doute à l'heure qu'il est avec ses rennes un petit trot d'échauffement en vue de sa tournée vendredi soir, les investisseurs sur le marché parisien ont déjà une bonne idée de leur cadeau : une performance de premier choix pour le CAC 40 cette année. Ce jeudi, le baromètre du marché parisien a ajouté 0,77% aux gains des deux précédentes journées, se hissant ainsi à 7.106,15 points, plus loin du record historique touché en novembre. La performance depuis le début de 2021 s'élève ainsi à 27%, ce qui constitue virtuellement la plus forte hausse depuis 1999 (cette année là, la bulle internet avait poussé le bouchon à +51%).

Beaucoup d'opérateurs se réjouissent déjà de fêter Noël, certains sont déjà en route pour rejoindre des proches éloignés, ce qui se ressent dans les volumes échangés, limités à 2,6 milliards d'euros.

Les marchés retiennent une lecture positive des derniers grands titres relatifs à la pandémie, dans la mesure où une étude effectuée en Afrique du Sud estime que les risques d'hospitalisation liés à Omicron sont 80% moindres qu'avec d'autres variants, tandis que des chercheurs de l'Imperial College à Londres estiment les hospitalisations 20% à 25% moins fréquentes chez les personnes infectées par Omicron qu'avec le variant Delta. D'autre part, la FDA (l'Agence américaine du médicament) a donné l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'antiviral Paxlovid du laboratoire Pfizer. Les essais cliniques ont démontré une efficacité thérapeutique certaine pour réduire le risque de décès chez les patients hospitalisés pour des cas graves.

La Bourse de New York continuait elle aussi sa progression, le S&P 500 se dirigeant même à l'approche de la mi-journée outre-Atlantique vers un potentiel nouveau record historique. Parmi les statistiques du jour, la consommation de ménages est ressortie en légère progression (+0,6%) en novembre, tandis que l'indice des prix PCE (personal-consumption expenditures, une certaine catégorie de consommation, hors alimentation et énergie) a augmenté de 4,7% sur un an.

Contrat dans le trading haute fréquence pour 2CRSi

Le palmarès à Paris évoluait jeudi notamment en fonction d'arbitrages sur certaines des valeurs ayant le plus chuté depuis le début de l'année, comme Renault qui a regagné 2,1% en confirmant la restructuration de sa co-entreprise avec Brilliance en Chine ou dans une moindre mesure Worldline (+0,3%, ce qui laisse près de 38% de retard depuis le 1er janvier). Inversement, Hermès le champion incontesté de 2021 -plus de 73% d'avance- est redescendu de 1,1% ce jeudi.

Dans une actualité étique, quelques PME et ETI ont apporté davantage d'animation, notamment le strasbourgeois 2CRSi qui s'est adjugé 4,7% après une commande d'un gros acteur américain du trading algorithmique. Carmat dit avoir identifié l'origine du défaut qui l'a amené à interrompre les implantations de sa prothèse de cœur artificiel total et a repris 2,4%.

Au niveau des devises, l'euro était peu changé à 1,1316 dollar, tandis que sur le marché pétrolier le baril de Brent grappille repassait les 76 dollars, s'appréciant de 1%.