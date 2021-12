2crsi : Le pro des serveurs haute performance 2CRSi signe un premier client dans le trading haute fréquence

(BFM Bourse) - Le groupe strasbourgeois a dévoilé jeudi une première commande de la part d'une importante société d'investissement américaine spécialisée dans le trading à haute fréquence. Ce nouveau client a commandé par moins de 80 serveurs.

Comme souvent avec 2CRSi, les annonces de succès commerciaux invitent les investisseurs à résoudre une petite énigme. En effet certains clients demandent la confidentialité, mais le concepteur et constructeur français de serveurs informatique éco-énergétiques de haute performance laisse quelques indices derrière lui. Quoi qu'il en soit, l'annonce d'une première commande d'un "acteur mondial du trading haute fréquence", non identifié donc, est saluée par le marché avec un bond de 5,5% pour le titre à 4,98 euros, soit 70 millions d'euros de capitalisation pour 2CRSi.

Le groupe strasbourgeois va livrer 80 serveurs haute-performance prêts pour l'immersion, utilisant des processeurs Epyc "Milan" -troisième génération de la famille de microprocesseur Epyc d'AMD, grâce à laquelle le rival d'Intel est en train de prendre des parts importantes du marché professionnel. Ces serveurs viendront renforcer les capacités actuelles du cluster (regroupement de serveurs pour démultiplier la puissance de calcul) déjà utilisé pour l'activité de recherche propriétaire de ce client.

Portrait robot de ce dernier : il s'agit d'une société spécialisée dans le trading avec une approche scientifique, créée il y a 20 ans, dont le siège se trouve à New York, avec une présence dans le monde entier et qui fait aujourd'hui figure d'acteur majeur sur la scène du trading financier. La description élimine Citadel, dont la fondation est plus ancienne (1990), en revanche elle correspond assez bien à Two Sigma, un acteur qui pèse 58 milliards de dollars d'actifs sous gestion et qui exécute quotidiennement 300 millions de transactions sur actions - sans certitude toutefois.

"Avec ce nouveau succès, 2CRSi démontre la pertinence de son offre de serveurs éco­-énergétiques de haute-densité destinés à l'immersion dans un domaine très pointu, où performance et fiabilité sont critiques", se félicite la société.

David Burke, qui a rejoint 2CRSi en août 2021 en tant que Senior VP North America Sales, confirme que "être choisi par une société de trading haute fréquence de Wall Street est une belle reconnaissance de la valeur ajoutée de nos serveurs haute-performance en immersion. Nous sommes impatients de travailler à l'avenir avec leurs équipes d'experts de pointe des technologies de trading".

