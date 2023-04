Atos : En attendant de céder Evidian, Atos finalise la vente de ses activités en Italie

(BFM Bourse) - L’entreprise de services numériques indique avoir finalisé la cession de cet actif au groupe italien Lutech. Atos sécurise environ 80% des 700 millions d'euros de recettes visées dans le cadre de son programme de cessions.

Moins d'une semaine après avoir pris acte de la décision d'Airbus de ne plus investir dans Evidian, Atos avance un peu plus dans son programme de cessions. L'entreprise de services numériques a annoncé ce lundi avoir finalisé la vente de ses opérations en Italie au groupe italien de services et de solutions numériques Lutech.

Cette transaction dont les négociations exclusives été initiées mi-novembre dernier, va être intégralement payée en numéraire. Le périmètre acquis par le groupe italien exclut toutefois les activités EuroHPC, c’est-à-dire une activité de supercalculateurs transeuropéenne ainsi que les activités de Unified Communications & Collaboration dans ce pays, qui font l'objet d'un projet de cession distinct.

Atos boucle la cession d'un actif dans un pays où il était en retrait. Depuis juin 2022 et la sortie du capital de son ex-filiale dans les paiements Wordline, Atos indique avoir finalisé quatre transactions et a signé une transaction supplémentaire, sécurisant ainsi environ 80% des 700 millions d'euros de produits financiers prévus par son programme de cessions.

A la Bourse de Paris, l’annonce est positivement accueillie par le marché, le titre prenant 1,3% vers 10h15 après une fin de mois de mars difficile. En milieu de semaine dernière, l'action Atos avait en effet sombré de 16,75% après le refus d'Airbus de poursuivre les discussions entamées avec Atos concernant son investissement dans Evidian.

Le camouflet Evidian

Mercredi dernier, l'avionneur avait en effet indiqué qu'il ne poursuivra pas les discussions entamées en février dernier avec Atos concernant une prise de participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité.

Cette volte-face confirmait des informations de BFM Business rapportées un peu plus tôt dans la journée de mercredi. Plusieurs administrateurs de l'ex-EADS remettaient en cause le "prix déraisonnable" demandé par Atos pour sa branche cybersécurité ainsi que "la structure [même] de l’opération".

Bien qu'écornées, les relations entre les deux sociétés vont se poursuivre, a indiqué Atos dans son communiqué. L'entreprise de services numériques déclarait alors explorer d'autres options avec Airbus en vue de "travailler sur le partenariat stratégique et technologique à long terme entre Airbus et Atos, qui a le potentiel de créer une valeur significative pour les deux sociétés, dans la perspective de soumettre ces options à l'examen de son conseil d'administration".

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse