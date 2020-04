Malgré le krach, ces actions ont doublé de valeur (et parfois beaucoup plus)

(BFM Bourse) - La sagesse populaire avance que les petites capitalisations sont plus risquées que les grandes. Depuis le début de l'année pourtant, ce sont surtout ces petites valeurs qui occupent les places d'honneur au palmarès de la Bourse de Paris. Tandis que les multinationales, de tous secteurs d'activité, souffrent du ralentissement généralisé de l'économie, certaines petites entreprises offrant des solutions face au Covid-19 voient au contraire leur perspectives radicalement transformées par l'épidémie.

Les valeurs refuges ne sont plus ce qu'elles étaient. Nonobstant le rebond des dernières semaines, les investisseurs vient de vivre un krach exceptionnel par sa brutalité puisque le CAC 40, qui limite désormais ses pertes depuis le début de l'année à 24,6%, a enregistré entre son plus haut de février et son plus bas du 21 mars une dégringolade de 40,5%.

Une baisse qui n'épargne quasiment personne au sein de l'indice phare où un Carrefour, dont l'activité de distribution alimentaire reste extrêmement défensive puisqu'elle se poursuit malgré le confinement, est encore négative (-4,9% depuis le début de l'année). La "meilleure" performance au sein de l'indice revient à Worldline ("seulement" -1,8%), dopé par son projet d'acquisition d'Ingenico, donnant naissance à un leader européen capable de rivaliser à l'échelon mondial dans le domaine des paiements électroniques.

De façon contre-intuitive, c'est du côté des capitalisations les moins importantes qu'il faut chercher les rares gagnants de 2020 à ce stade. D'habitude, les "small caps" ont tendance à amplifier les mouvements du marché, à la hausse comme à la baisse. Cette fois, plusieurs d'entre elles vont complètement à contre-courant. Exemple le plus frappant, le parcours de Novacyt, une société quasiment inconnue jusqu'alors, n'ayant fait que baisser depuis son introduction... Et dont la performance depuis le début de l'année s'arrête à 2.285,85% au compteur le 10 avril. Vous avez bien lu: un cours multiplié par 25 depuis le début de l'année...

Novacyt est cotée sur Euronext Growth (anciennement Alternext), ce marché où les émetteurs sont soumis à une réglementation allégée, à mi-chemin entre le marché réglementé et le Marché Libre (marché de gré-à-gré, rebaptisé Euronext Access de son côté). Introduite en Bourse à 8,10 euros par action en octobre 2012 (en bas d'une fourchette qui allait jusqu'à 9,90 euros). la société se consacrait au départ au dépistage du cancer du col de l'utérus. Sans grand succès, de telle sorte que son cours a décliné chaque année jusqu'en 2019.

Néanmoins, la firme Novacyt a été bien inspirée de racheter en 2016 un concurrent britannique, Primer Design, pour se renforcer sur le diagnostic moléculaire (qui permet de détecter un pathogène à partir d'une de ses structures moléculaires, par exemple de l'ARN d'un virus). Devenu la principale entité commerciale de Novacyt, Primerdesign a été fin janvier le premier spécialiste en Europe à lancer un test de détection du coronavirus 2019-nCoV, espérant alors "contribuer à stopper la propagation inutile de ce virus" grâce à son test qui pouvant générer un résultat en moins de deux heures. Le cours a alors entamé son ascension vertigineuse, renforcée par les annonces d'homologation de son test par différentes autorités sanitaires, suivies de commandes importantes.

Les valeurs "corona-compatibles" flambent sur Euronext Growth et le marché réglementé

C'est tout récemment que Biophytis a intégré ce camp des plus de 100% de gains: l'engouement a démarré véritablement le 7 avril, avec l'annonce par la biotech du prochain démarrage d'un programme clinique -espérant le le feu vert de l'ANSM imminent- en collaboration avec l'hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière pour sa molécule Sarconeos. L'objectif est d'intervenir auprès des patients hospitalisés atteints de Covid-19 pour prévenir l'insuffisance respiratoire - qui nécessite le recours au fameux respirateur, voire l'admission en réanimation. Bilan: +281% à ce stade.

La société montpelliéraine Intrasense a progressé de 233%. La firme a développé une plate-forme logicielle, appelée Myrian, intégrable dans tous les systèmes d’information des organismes de santé, et capable interpréter tout type d'imagerie (radiographie, IRM, scanner...) pour faciliter ainsi le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique. Une solution largement déployée en Chine, notamment dans la région de Whuan, point de départ de l'épidémie.

Toujours sur Euronext Growth, UV Germi profite d'une envolée de 160%. Déjà solidement implantée sur le segment de la désinfection des eaux (potables, de culture, industrielles...) grâce à une technologie à base d'ultra violets, la firme corrézienne a développé depuis une dizaine d'année, en fait depuis l'épisode de la grippe aviaire A(H1N1), une application qui permet de désinfecter l'air ambiant. La PME propose aujourd'hui différents dispositifs, (Germi R75 et Gemi Airclean) adaptés aux grands volumes (laboratoire, hall d’industrie agro-alimentaire, espaces recevant du public...) ou aux espaces plus restreints comme des vestiaires ou des salles d’attente. L'air est aspiré et traité pour enlever les particules fines, les odeurs et tous polluants aéroportés, notamment les pathogènes comme le virus Covid-19. Étonnamment, UV Germi n'est pas vraiment prophète en son pays, puisque ses clients se trouvent surtout au Moyen-Orient, à l'image de cet hôpital de Dubai en train de s'équiper...

Sur le marché réglementé, cinq valeurs ont plus que doublé au sein du compartiment C (qui regroupe les capitalisation jusqu'à 150 millions d'euros, actuellement 183 actions) avec là aussi un biais "contra-corona" évident. Euromedis Groupe, fabricant de produits médicaux à usage unique dont la demande s'envole, prend 209%. La firme basée dans l'Oise, majoritairement contrôlée par Nina S.A.S (famille Tramier), vend notamment des masques de protection, des gants médicaux, des compresses, des mouchoirs et autres lingettes. Le spécialiste des produits d'hygiène pour les collectivités -et fabricant du gel hydroalcoolique pour le grand public- Orapi affiche 163% de hausse. La biotech Medincell, à l'image de Biophytis sur Euronext Growth, a opéré une accélération dans les tous derniers jours. Elle affiche désormais une progression de 103% depuis le début de l'année, après avoir dévoilé lundi 6 un projet de traitement du Covid-19 à partir de l'ivermectine, un médicament antiparasitaire et antipaludéen (oui, comme la chroloquine) de longue date reconnu comme très efficace et sans danger par l'Organisation mondiale de la santé.

Aucun "grand" groupe n'enregistre de hausse supérieure à 30% en 2020

Le bilan n'est guère plus impressionnant parmi les valeurs du compartiment A, qui regroupe les capitalisations de plus de 1 milliard d'euros (soit 178 actions dont bien évidemment les 40 composant l'échantillon de l'indice phare). La meilleure performance parmi ces "big caps" revient à bioMérieux avec +27%. Le leader français du diagnostic in vitro dépasse 12 milliards d'euros de capitalisation étant donné cette performance (ce qui est plus lourd que bon nombre de valeurs du CAC 40 en ce moment), portée en partie par la mise sur le marché de son test Biofire Covid-19 destiné à détecter le nouveau coronavirus.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse