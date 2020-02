Uv germi : Cette PME corrézienne décolle en Bourse grâce à sa technologie de désinfection de l'air contre tout virus

(BFM Bourse) - Tandis que les marchés financiers flanchent à cause de l'expansion des foyers de la pneumonie à coronavirus, une petite poignée de sociétés profitent de leur positionnement dans la lutte contre les maladies contagieuses. Parmi elles, UV Germi voit son cours de Bourse s'envoler de 32% lundi à un nouveau sommet historique.

Et s'il existait une technologie capable de débarrasser l'air de tous virus et bactéries les lieux confinés tels qu'un hall d'aéroport, une salle de spectacle ou encore une galerie marchande ? Nul doute qu'à l'heure actuelle son concepteur ferait l'objet d'un vif intérêt de la part des investisseurs... Et c'est ce qui arrive lundi à la société UV Germi. Discrètement introduite en Bourse en 2017 à 5,43 euros par action, cette PME corrézienne voit son cours de Bourse bondir à 8,50 euros vers 14h30, en hausse de 32% par rapport à la veille.

Implantée à Saint-Viance, à quelques kilomètres de Brive-la-Gaillarde, sur la ZAC de la Nau (important bassin d'activité en Corrèze abritant nombre d'entreprises de la filière agroalimentaire et des biotechnologies), UV Germi s'est spécialisée à l'origine dans le traitement des eaux grâce à sa technologie de désinfection par ultra-violets (UV).

Si le principe de base de la stérilisation des micro-organismes par les ultra-violets a été établi dès le début du XXe siècle, la technologie a été perfectionnée assez récemment grâce à l'évolution des matériaux et la maîtrise des paramètres de fonctionnement.

Schématiquement, il s'agit de produire avec une lampe basse pression (isolée thermiquement et électriquement) une fréquence précise d'ultra-violet au sein de la plage des UVC, en l'occurrence 253,7 nanomètres. Cette fréquence a pour propriété d'inactiver instantanément les micro-organismes, bactéries (E. coli, salmonelles, staphylocoques...), moisissures et virus compris.

Entièrement physique, ce procédé a pour avantage de ne nécessiter aucune adjonction de produit chimique dans l'eau et de ne pas modifier son goût dans le cas de l'eau potable. Il n'y a pas non plus à former du personnel à l'emploi de produits éventuellement dangereux. La maintenance se limite au remplacement des lampes et au nettoyage des gaines, les seuls frais étant la consommation électrique des lampes. Le seul inconvénient par rapport à une adjonction de produits chimiques est que les UV agissent seulement pendant le traitement: la désinfection cesse dès que le rayonnement s'arrête.

Avec cette technologie, UV Germi est dans un premier temps devenu leader en France des déchloraminateurs de piscines et centres aquatiques (les chloramines étant les composés, toxiques, à partir d'un certain seuil, formés lorsque le chlore entre en contact avec les polluants apportés par les baigneurs).

À partir de 2013, la société a commencé à adapter sa technologie à la dépollution de l'air et des surfaces, marché sur lesquels elle dispose d'une avance au plan mondial. L'entreprise fondée et dirigée par André Bordas propose aujourd'hui différents dispositifs, (Germi R75 et Gemi Airclean) adaptés aux grands volumes (laboratoire, hall d’industrie agro-alimentaire, espaces recevant du public...) ou aux espaces plus restreints comme des vestiaires ou des salles d’attente. L'air est aspiré et traité pour enlever les particules fines, les odeurs et tous polluants aéroportés, notamment les pathogènes comme le virus Covid-19.

Début février, la firme a annoncé que son activité connaissait une accélération au Moyen-Orient avec la finalisation d’un dossier de candidature pour équiper un ensemble d'équipements (gares routières, métro...) avec son système Germi Airclean. "Dans un contexte international sensible, dû à l’épidémie de coronavirus qui a d’abord frappé la Chine, le Moyen-Orient accélère sa politique de prévention contre les dangers de contamination aéroportée, dont le coronavirus est une des cibles principales", expliquait ainsi UV Germi. "Cette solution a demandé des années d’études et de recherche pour obtenir d’excellents résultats, validés par plusieurs laboratoires indépendants", note l'entreprise, ajoutant que sa technologie a aussi été retenue par un équipementier aéronautique pour améliorer la qualité de l’air dans les avions.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

