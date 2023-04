Accor : Dans l'hôtellerie, Accor a désormais les bonnes grâces de Stifel, au contraire de son rival IHG

(BFM Bourse) - Le bureau d'études a relevé son opinion à l'achat sur le groupe hôtelier dirigé par Sébastien Bazin, attendant une importante croissance de l'activité au premier trimestre.

Dans une séance sans grand mouvement, Accor s'est distingué. Le groupe hôtelier français a signé une progression de 5% ce jeudi, soit la plus forte progression de l'indice SBF 120.

La société dirigée par Sébastien Bazin a reçu un coup de pouce de Stifel. Le bureau d'études a revu à la hausse son opinion sur l'action, passant de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours relevé à 35 euros contre 32 euros précédemment.

Dans une note sectorielle, l'intermédiaire se veut plus optimiste sur le secteur hôtelier, qui effectue un bon début d'année avec de récents indicateurs rassurants. En outre la réouverture économique de la Chine et de l'Asie devrait engendrer "une croissance importante au cours des trimestres à venir", note Stifel.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Pour Accor, la banque souligne des tendances meilleures que prévu de RevPar, c'est-à-dire de revenus par chambre disponible, le grand indicateur de référence de l'activité dans le secteur hôtelier. Le bureau d'études table pour le premier trimestre, sur une croissance du RevPar d'Accor de plus de 50% sur un an, contre environ 30% pour son concurrent britannique IHG, sur lequel Stifel reste à "conserver".

Vers une cession des 30% dans AccorInvest?

"En outre, les cessions potentielles dans le cadre de l'achèvement de la réorientation vers une stratégie 'asset light' devraient également fournir quelques catalyseurs au cours des prochains trimestres, laissant en fin de compte plus de 2 milliards d'euros de marge de manoeuvre pour le bilan au cours des 18-24 prochains mois", ajoute la banque.

Accor a enclenché cette stratégie "asset light" en créant en 2017 AccorInvest, pour y loger les murs de ses hôtels, séparant ainsi la propriété des actifs immobiliers de la gestion des hôtels. Il a ensuite ouvert le capital de cette filiale à des investisseurs externes, avec la cession de 55% en mai 2018, puis a progressivement réduit sa participation. Mais il possède toujours un peu plus de 30% du capital. Le groupe avait pris en 2019 un engagement de conservations des titres l'obligeant à rester au-dessus de ce seuil. Un engagement qui expire en mai prochain…

Avant Stifel, l'agence de notation S&P Global Ratings s'était elle aussi montré plus optimiste pour Accor. Le 24 mars, elle avait relevé à de "stable" à "positive" la perspective sur la note de crédit "BB+" du groupe, ce qui signifie qu'elle pourrait hausser d'un cran la note de la société sur les douze prochains mois. L'agence estime qu'Accor dégagera, en 2023, des revenus situés entre 4,6 milliards et 4,8 milliards d'euros, traduisant une croissance comprise entre 11% et 13%. "Nous supposons que les voyages d'affaires continueront à se redresser et que les niveaux d'activité en Chine reprendront modérément avec l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19", fait valoir S&P Global Ratings.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse