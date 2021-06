Vivendi : Bolloré finalise la cession de 10% d'Universal Music à la Spac de Bill Ackman

(BFM Bourse) - Le groupe de médias et de divertissements Vivendi a annoncé dimanche avoir signé un accord avec la Spac du financier américain Bill Ackman pour la vente de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG) pour un montant d'environ 3,5 milliards d'euros.

Qu'importe les questions soulevées par des fonds activistes, Bluebell Capital en tête, qui a récemment pointé un manque d'informations au marché, Vincent Bolloré continue ses petites affaires. Vivendi a ainsi signé, dimanche, un accord avec le véhicule d'investissement coté (Spac) Pershing Square Tontine Holdings pour la vente de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG), à un prix avoisinant les 3,5 milliards d'euros.

L'opération a été réalisée comme annoncé sur une base de valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG, a déclaré le groupe français dans un communiqué, soit légèrement plus que sa maison-mère qui pèse actuellement 34,5 milliards d'euros, grâce à son gain de 0,5% vers 9h45 à Paris ce matin. L'acquisition, annoncée début juin, "devrait intervenir dans les semaines à venir et au plus tard le 15 septembre prochain", précise Vivendi.

Le financier américain Bill Ackman souhaite inclure UMG dans son projet de Spac Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) qui avait levé 4 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse en juillet. L'opération reste soumise au "non-exercice de leur droit de retrait par les actionnaires de PSTH et aux processus réglementaires américains", a ajouté Vivendi.

60% du capital distribué aux actionnaires

Lors de l'annonce des négociations, Vivendi avait indiqué que les fonds Pershing Square et leurs filiales avaient manifesté leur intérêt pour acquérir une exposition supplémentaire à UMG, en achetant des titres au groupe français, ou sur le marché à la suite de la distribution d'actions. Selon le groupe français, "l'arrivée de grands investisseurs américains apporte une nouvelle démonstration de la réussite et de l'attractivité mondiales d'UMG", désormais valorisée 35 milliards d'euros.

Le géant des médias, contrôlé à 27% par Vincent Bolloré, avait indiqué en mars son intention de coter sa major musicale à Amsterdam, aux Pays-Bas, d'ici le 27 septembre, et de préalablement distribuer 60% du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi. Et si les actionnaires de Vivendi ont déjà adopté fin mars dernier lors d'une assemblée générale extraordinaire une résolution visant à autoriser la distribution par un dividende en nature de 60% de la pépite musicale, l'opération doit encore être approuvée lors de l'AG annuelle du groupe qui se tiendra ce mardi.

Si elle se concrétise, UMG aurait 4 principaux actionnaires, a calculé le courtier Oddo BHF: le consortium mené par le champion chinois des technologiques Tencent (qui a déjà acquis 20% des parts auprès de Vivendi), le groupe Bolloré (18%), Pershing Square Tontine (10%) et Vivendi (10%). Le cash perçu par Vivendi dans cette nouvelle opération (environ 3,1 milliards d'euros selon Oddo BHF) permettra à Vincent Bolloré, qui en sera le premier bénéficiaire, de lancer un vaste programme de rachat d'actions Vivendi, jusqu'à en prendre potentiellement le contrôle. Dans l’avis de convocation à l’assemblée générale du 22 juin qui doit se prononcer sur l'opération, Vivendi précise de fait que cette possible offre publique de rachats d’actions pourrait porter au maximum sur 50% du capital de Vivendi, à un prix de 29 euros par action.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse