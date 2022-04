Valneva : Six mois après la volte-face du gouvernement, l'autorité britannique adoube le vaccin de Valneva

(BFM Bourse) - L'agence de santé britannique a autorisé l'utilisation du vaccin de la biotech franco-autrichienne contre le Covid-19. Il s’agit du premier à virus inactivé à obtenir une autorisation dans le pays et le sixième toutes technologies confondues. Le titre est suspendu à la Bourse de Paris "à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis", selon la formule consacrée.

Camouflet pour le gouvernement britannique

Une revanche symbolique pour Valneva venant du Royaume-Uni, après le revirement du gouvernement britannique au sujet d'une importante commande de vaccins à l’automne 2021. L’agence réglementaire britannique MHRA annonce ce matin l’approbation en Grande-Bretagne du VLA2001, le vaccin inactivé de Valneva pour la prévention contre le Covid-19 chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. L’autorisation porte sur une primovaccination de deux doses injectées à au moins 28 jours d’intervalle.

Le ministre de la Santé britannique avait d'abord justifié la rupture du contrat en affirmant que le vaccin n'obtiendrait pas le feu vert de l'agence sanitaire. Ce qui avait soulevé une vague de critiques de scientifiques et opérationnels proches du régulateur (ainsi que de l'opposition), jugeant que le gouvernement outrepassait totalement ses prérogatives en anticipant sur la décision d'une agence indépendante alors même qu'à l'époque les données de la phase finale n'étaient pas encore disponibles. Sajid Javid, du gouvernement de Boris Johnson, était revenu sur ses propos quelques jours plus tard.

Nonobstant ce cafouillage, la Grande-Bretagne devient donc le deuxième au monde à approuver le vaccin développé par le laboratoire français, après un autre Royaume, celui de Bahreïn. C'est aussi la première fois qu'un vaccin à virus entier inactivé est homologué en Europe.

"Le vaccin Valneva peut être conservé à des températures comprises entre 2°C à 8°C, similaires à celle d'un réfrigérateur domestique, ce qui permet de l'utiliser dans les pays où le stockage à très basse température n'est pas possible", souligne le régulateur britannique, ce qui ouvre la voie à des expéditions vers des pays à faibles revenus. Le Royaume-Uni emboîte ainsi le pas à l’agence de santé bahreïnie (NHRA) laquelle avait donné son feu vert début mars, à l’utilisation d’urgence du vaccin inactivé et adjuvanté mis au point par la société.

"Le titre devrait réagir positivement aujourd’hui à la suite de cette annonce" explique Oddo BHM dans une note publiée ce matin. "Bien que le contrat de fourniture du vaccin aux UK ait été résilié par le gouvernement britannique en octobre dernier, un sentiment positif devrait soutenir le cours du titre de la biotech en amont d’un retour du régulateur européen pour potentielle autorisation attendue dans les prochains jours" ajoute l’analyste.

VLA2001 est actuellement le seul vaccin inactivé et adjuvanté contre le Covid-19 en développement clinique en Europe. L’indication ciblée par VLA2001 est une immunisation active des populations à risques visant à prévenir une transmission du virus ou une infection symptomatique à le Covid-19 durant la pandémie en cours, ainsi que potentiellement une vaccination de routine y compris contre les variants.

Livraison de VLA2001 au cours du deuxième trimestre en Europe

Mi-mars, Valneva avait été contraint de décaler le calendrier des livraisons de son candidat-vaccin contre le Covid-19, la société ayant reçu une liste de questions supplémentaires de la part du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments suite à l'évaluation initiale de son candidat vaccin. La biotech s'attend désormais à décrocher une recommandation en avril. La livraison des doses sur le sol européen est attendue au cours du deuxième trimestre et non plus au début de ce trimestre, selon le calendrier initial de la société.

Pour rappel, la biotech nantaise a conclu un contrat avec la Commission Européenne pour la fourniture d’un maximum de 60 millions d’euros de doses de son vaccin sur une période de 2 ans, dont 24,3 millions de doses en 2022 et une option pour la livraison des doses restantes en 2023. La société a d’ores et déjà commencé la production des doses de VLA2001 pour la Commission européenne.

Valneva a vu son chiffre d’affaires tripler en 2021 pour atteindre 348,1 millions d’euros et s’attend en 2022 à un chiffre d'affaires total entre 430 et 590 millions d'euros, dont 350 à 500 millions de ventes du vaccin contre la Covid-19, sous réserve des approbations réglementaires et des livraisons de VLA2001. Sabrina Sadgui

