Thales : Lancement du projet collaboratif SCRED

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé le lancement du projet collaboratif SCRED (Socle Commun du Renseignement cyber Et de la Détection) rassemblant 11 acteurs français spécialistes en cybersécurité.



L'objectif de ce projet est de créer d'ici 3 ans une plateforme unique pour les entreprises et administrations publiques, leur donnant accès aux services de renseignements d'intérêt cyber.



Ce projet a été retenu dans le cadre de l'appel à projet lancé par Bpifrance. Il a été financé par l'Etat dans le cadre de France 2030.



Piloté par Thales, SCRED regroupe des acteurs issus des secteurs public et privé : Atos (ligne d'activités Eviden), Filigran, Geotrend, Glimps, Harfanglab, KORLabs Cybersecurity, Sekoia, Snowpack ainsi que l'Institut Mines-Télécom SudParis et INP Grenoble.



