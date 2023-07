Thales : Hausse de 15% du BPA au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales publie au titre de son premier semestre 2023 un résultat net ajusté part du groupe par action en hausse de 15% à 3,91 euros, et un EBIT de 993 millions d'euros, soit 11,4% du chiffre d'affaires, contre une marge de 10,8% un an auparavant.



Le groupe d'électronique affiche un chiffre d'affaires de 8,72 milliards d'euros, en hausse de 5,6% (+7,7% à périmètre et taux de change constants), mais des nouvelles commandes de 8,56 milliards, en baisse de 24% (-23% en organique), soit un 'book-to-bill' en recul à 0,98.



Thales ajuste ses objectifs pour 2023, visant ainsi un ratio de book-to-bill supérieur à un, une croissance organique entre +5 et +7%, correspondant à un chiffre d'affaires dans la fourchette de 17,9 à 18,2 milliards d'euros, et une marge d'EBIT entre 11,5 et 11,8%.



