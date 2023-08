Thales : Barclays abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a renouvelé vendredi sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Thales tout en abaissant son objectif de cours sur le titre de 154 à 148 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études justifie sa décision par la série d'acquisitions récemment conclue par le groupe français, de Tesserent (cybersécurité) à AeroComms (systèmes de communications pour cockpit).



Barclays estime que cette frénésie de rachats va se traduire par une hausse de l'endettement net de la société, qui devrait passer de 781 millions d'euros en juin 2023 à 1,8 milliard d'euros à la fin 2024.



S'il dit apprécier notamment le sens stratégique de l'acquisition d'Imperva, qui va lui permettre de renforcer son expertise dans la cybersécurité civile, l'intermédiaire note aussi que l'opération va être coûteuse.



En attendant la finalisation de la transaction, prévue début 2024, c'est la branche d'identité et sécurité numériques (DIS) qui devrait déterminer les performances de Thales en 2023, souligne Barclays, qui évoque toutefois une 'visibilité limitée' à ce stade sur le dynamisme de la division.



D'un point de vue plus général, l'analyste reconnaît que le groupe est 'positionné d'une manière défensive', mais que sa nature est aussi plus cyclique que celle de ses pairs.



